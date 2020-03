13 años de ilegal en Guadalupe

Denuncias ciudadanas señalan la construcción de un Motel de Paso en el municipio como una clara violación al Plan de Desarrollo Urbano

La ilegalidad en el municipio de Guadalupe, Nuevo León cuenta con el respaldo de las autoridades. Y a pesar de las denuncias ciudadanas que señalan la construcción de un Motel de Paso en la avenida Benito Juárez 1013 como una clara violación al Plan de Desarrollo Urbano, la actual administración de Cristina Díaz Salazar continúa ignorando a las voces de los habitantes de este municipio.

Y lo que quiere evitar la actual presidenta es retirar una licencia que otorgó su administración en 2007, cuando ella gobernaba en su primer periodo como alcaldesa de Guadalupe. Es ahí donde surge el primer indicio de que algo no está bien, pues desde hace 13 años no se ha logrado terminar este proyecto que perduró durante cuatro administraciones que no vieron grandes avances en su edificación.

Y fue sólo durante el gobierno Francisco Cienfuegos que los progresos se comenzaron a ver, pero justo en el momento clave se terminó su periodo, otorgándole una prórroga de un año para terminar con una obra que además de estar fuera de tiempo, tiene a muchas irregularidades encima.

La primera es la autorización que se otorgó en 2007, pues en ese momento se autorizó a José Eugenio Puente Berum, Sandra Mireya Martínez Benavides, Carlos Francisco Leal Brumen y María Eugenia García Romo para llevar a cargo el proyecto, que en ese entonces sería un hotel.

Pero al término de la gestión de Cienfuegos en 2018, se designó a RABADEIRAS S.A. DE C.V. como la persona moral encargada de la obre, a pesar que la naturaleza de estas licencias tiene la característica principal de ser intransferibles.

Con estas pruebas fue que, junto a ciudadanos de Guadalupe, preocupados por su municipio levantamos una denuncia, alegando lo que resulta inobjetable. La construcción es del todo ilegal, ya que el giro de Motel de Paso, se encuentra prohibido en términos del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalupe, vigente a esta fecha.

Y queda del todo claro, pues la zona en que se pretende terminar este complejo es un área habitacional mixta sobre un corredor urbano intenso, por lo que el giro denominado 3.10.4 Moteles, Hotel de paso, está prohibido en su matriz de compatibilidad de usos y destinos del suelo por zonas y corredores.

La denuncia que hemos presentado es del todo legítima y derivado de las anteriores anomalías, en fechas pasadas fue presentada ante la Secretaria de la Función Pública del Municipio de Guadalupe, en la cual se acusa al actual Titular de la Secretaria de Control y Sustentabilidad Urbana de Guadalupe, Nuevo León, Luis Daniel López Ruíz, así como a quien fuera titular de esa misma dependencia Oliverio Tijerina Sepúlveda, por la omisión en cuanto a la aplicación y vigilancia del reglamento de Permisos de Construcción del Municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Pero a pesar de todos los esfuerzos por mostrar la ilegalidad de esta obra, la ilegal construcción del Motel de Paso sigue en marcha, a pesar de no contar con una Licencia de Construcción vigente, ya que la prorroga que se concedió en los últimos días de la administración del ahora diputado local Francisco Cienfuegos, feneció el 20 de septiembre de 2019.

Frente a la luz de estos hechos aprovecho la oportunidad para hacer un cuestionamiento público a la actual Presidenta Municipal de Guadalupe Nuevo León, Cristina Díaz Salazar, con el fin de que nos informe. ¿Qué funcionario de su gobierno protege a la empresa RABADEIRAS S.A. DE C.V., para que esta se conduzca con toda impunidad? Desconfianza es lo que ahora flota en Guadalupe.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro