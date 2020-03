Hay que buscarle el lado positivo a la situación

Estamos viviendo tiempos difíciles, el mundo como lo conocemos está cambiando, evolucionando. Las medidas que nos sugieren los gobiernos y la OMS son necesarias simplemente para seguir vivos.

No hay que echar al saco roto todo lo que nos digan las autoridades, hay que evitar la propagación de este virus. Pero ¿saben qué he notado en esta última semana? He extrañado la convivencia con las personas a diario, dar abrazos, pasar momentos platicando cerca, demostrando afecto. Eso es lo que ahora más valoro. Pero hay un lado positivo; estamos pasando momentos en familia, creo que eso ya había quedado muy de lado.

Platicar con nuestros padres, hermanos, aunque estemos haciendo home office, estamos reviviendo esos tiempos donde llegábamos de la escuela y queríamos platicar sobre cómo nos había ido, y esas sobremesas interminables maravillosas. Creo que eso es lo que nos está dejando esto. Reconectar con lo que estábamos olvidando, las cosas sencillas, platicar, disfrutar a las personas que queremos.

Podemos ver que la naturaleza nos está dando una segunda oportunidad, vemos pavorreales en las calles de Madrid, patos en las fuente de Trevi en Italia, delfines en Venecia, los ríos transparentes. El aire en esta ciudad es más claro, hay menos contaminación.

Ante la vida tan ajetreada a la que estábamos acostumbrados los que vivimos en las grandes urbes, creo que debemos restablecer ahora nuestras prioridades, y no me refiero a lo económico o cosas materiales, ustedes saben a lo que me refiero.

Saben que he disfrutado al máximo estos días en compañía de mi madre, mi pareja; hasta aprendí a hacer video llamadas cuádruples con amigos desde diferentes puntos del mundo. ¡Wow, me sentí millenial!

Como les dije la vez pasada sobre ver cine a través de la página de CineKlic, he visto muchas y por cada que rento me dan una gratis. También en Amazon Prime podemos ver los mejores musicales de Broadway, si, ahora disfrutaremos esos musicales desde la comodidad del hogar.

También en Netflix hay unas películas muy buenas, como “El Hoyo”, imaginen una prisión del futuro donde los prisioneros se alojan en celdas verticales, observando cómo los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre.

Eso se convierte en una selva de supervivencia donde solo hay tres tipos de personas: los que están arriba, los que están abajo y los que deciden, tienen que verla. También descubrí una miniserie muy, pero muy buena, “Madam C.J. Walker”, está basada en la historia de la primera mujer afroamericana millonaria y que su imperio lo forjó con productos de belleza, actuada por la maravillosa Octavia Spencer, nos deja ver que esta mujer que fue una lavandera levantó un imperio con mucho esfuerzo y ambición. Mejor véala y saque sus conjeturas.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana

