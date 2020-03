PolíticaConfidencial El 'extrañísimo' encuentro entre AMLO y la mamá de El Chapo

• López Obrador protagonizó ayer en Sinaloa una extrañísima coincidencia durante su gira por el municipio de Badiraguato. Resulta que en la supervisión de un camino “se topó” con una camioneta que transportaba a la madre de Joaquín el Chapo Guzmán, a la que se acercó para saludarla de mano.

• Irma Eréndira Sandoval, la incontinente secretaria de la Función Pública, desaprovechó nuevamente la oportunidad de quedarse callada y en sus redes sociales sentenció ayer que “la histeria actual” –se asume que por el Covid-19– se debe a que “las élites” no soportan ser igualados al verse afectados “en sus rejas, guardaespaldas, escuelas y malls”. ¿Eso incluirá a los guardaespaldas y colegios privados de los que ella echa mano?

• La Secretaría de Salud, bajo la vocería de Hugo López-Gatell, endurecerá medidas para que una porción mayoritaria de la población se guarde en casa todo abril ante la pandemia por el coronavirus. Pero con más de la mitad de los mexicanos viviendo de la economía informal, donde día que no se trabaja no se come, las cosas no lucen con un pronóstico positivo.

• Los gobernadores del noroeste, Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; y, Miguel Riquelme, de Coahuila, no dejan de alertar que debe cerrarse la frontera norte para evitar un pico de contagios. Luego nadie podrá decirles que no lo advirtieron.

