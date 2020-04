Con un click puedes ver desde del Circo Soleil hasta los museos de México

Qué semana hemos tenido, llena de noticias buenas, otras no tanto, pero el chiste es que le veamos el lado positivo. Si hay una cosa que podemos hacer las personas que nos gusta hacer ejercicio y no podemos ir a un gimnasio; descubrí aplicaciones donde te hacen tu rutina en un click, das tus datos, como peso, edad, frecuencia con la que haces regularmente alguna actividad física, para calcular qué ejercicios son los óptimos para cada uno.

Y la verdad llevo una semana y por lo menos me han funcionado. Pero si no quieren pagar por la aplicación, pueden bajarlo de Youtube o en Instagram; varias personalidades del mundo deportivo y artístico, están subiendo rutinas, tips de alimentación para que en esta cuarentena no subamos de peso y nuestra salud esté al 100%. Creo que es importante cuidar este factor, ya que el estar activos y ejercitándonos mejorará y reforzará nuestra salud.

Cambiando de tema, me pongo de pie y aplaudo con singular alegría por la iniciativa que tuvo el Cirque Du Soleil; después de que por obvias razones despidieran a casi todo el personal, que en su mayoría están en giras con sus diversos espectáculos y en los espectáculos residentes, esta gran compañía decidió poner sus espectáculos en línea a través de su página www.cirquedusoleil.com.

Ahora si disfrutaremos de esos shows que no han venido a México como “Ovo. Volta”, “O”, “The Beatles Love”, sólo por mencionar algunos. Esta es la oportunidad de conocer este circo que ha ganado fama internacional, que espera le des un click.

¿Cuántas veces hemos querido visitar los museos de esta ciudad o de nuestro país y por falta de tiempo no lo podido hacer ? Pues ahora es cuando, porque podemos hacer recorridos virtuales a través de sus páginas de internet, sí como lo estás leyendo. Imagínense conocer estos majestuosos lugares donde se resguarda la historia de México y el mundo.

Aquí les va la lista y vaya que son bastantes: Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno Museo del Pueblo Maya, Museo de Frida, Museo de las Culturas del Norte, Museo del Templo Mayor, Centro Cultural y Museo Juan Soriano, Museo Soumaya, MUNAL. Museo Nacional de Arte, MUAC. Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Popular (MAP), Museo del Estanquillo, Castillo de Chapultepec, Museo Universitario del Chopo, Ex Teresa Arte Actual.

Laboratorio Arte Alameda Museo de Arte Indígena Contemporáneo, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Amparo, Museo Tamayo, Sala de Arte Público Proyecto Siqueiros, Museo Regional de Cholula, Museo Nacional de San, Museo del Carmen, Museo de Historia Natural, Museo Cuauhnáhuac, Museo Casa Estudio Diego Rivera – Frida Kahlo, Museo de Memoria y Tolerancia, Museo del Objeto del Objeto, Museo Regional de Guanajuato.

Creo que ahora si tenemos de donde escoger y podemos ir viendo un museo al día.

