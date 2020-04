PolíticaConfidencial AMLO, Peña Nieto y los bots

• AMLO, Peña Nieto y los bots. Resulta que un académico de la Universidad Veracruzana detectó este fin de semana una estrategia para posicionar #YoTeAdmiroAmlo. No le fue difícil dar con los detonadores y todos con nexos a la 4T. ¿Qué no eran estrategias que usó Peña Nieto para inflar artificialmente su imagen y no funcionaron?

• López Obrador y el gran anuncio de este lunes. La especulación va desde decirnos que todo va bien hasta el arranque de la tercera fase de la pandemia. Lo cierto es que la última semana fue dramática en cuanto a decesos, intubados y graves en hospitales, pues las cifras se dispararon. Viene lo peor.

• Laura Rojas y Mónica Fernández, presidentas en el Congreso, así como los líderes de las respectivas Juntas de Coordinación Política, Mario Delgado y Ricardo Monreal, han dejado paralizar al Congreso. En medio de la pandemia ni cooperan ni se recortan presupuestos. Y tampoco se les ve en medio del problema. Ah, dan conferencias de prensa. Ya la hicimos, pues, con ese Congreso.

• Rocío Nahle la tundieron unos y le aplaudieron otros por su papel para el acuerdo del problema petrolero que tenía en ascuas al mundo. Pero sobre lo que los expertos no quitan el dedo del renglón es en cómo se va a cobrar Donald Trump la “ayuda” a México…

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro