PolíticaConfidencial ¿Cómo se las va a cobrar Trump?

• Donald Trump elogió la inteligencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por su negociación en el tema del petróleo. Sin embargo, los expertos del sector siguen angustiados porque no se sabe cómo se va a cobrar Donald…

• Alfonso Durazo ya envió a la Guardia Nacional a la CDMX, que es donde hay más casos de contagios del coronavirus. La distribución quedó de la siguiente manera: mil 350 distribuidos en las alcaldías y 450 en el aeropuerto, caseta México-Cuernavaca y en cuatro terminales de autobuses; en total mil 800. Ojalá resulte.

• Jorge Alcocer, como cabeza del sector salud, debería preocuparse del número elevado de contagios de Covid-19 en médicos y enfermeras. De ellos, 535 trabajadores de la salud han dado positivo a Covid-19. Se anunció un bono de hasta 20% de sobre sueldo para médicos del IMSS, pero por todas partes surgen reclamos por la falta de apoyos…

• Hugo López-Gatell fue pillado con su hijo en Palacio Nacional el sábado pasado… y este lunes comiendo una torta en plena calle. No le gustó mucho la exhibida al subsecretario y vocero del gobierno para el Covid-19. Para la próxima sería mejor que no llevara a su hijo y que no ande comiendo en la calle como si no pasara nada. Es la imagen y el ejemplo.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro