Ventas, servicio y financiamiento: la sana distancia automotriz

Estamos iniciando la tercera semana de abril, un mes que podría ser de los peores en la venta de unidades en el país, con estrategias que ya nos dejan ver un verano de recuperación.

Pero la sana distancia esta con todo el acelerador en la industria automotriz cuidando a sus clientes actuales y potenciales, así como al personal de servicio en agencias.

Hace menos de 24 horas Ford confirmó el fortalecimiento de sus distintos canales de ventas virtuales, en este espacio la semana pasada le mencionaba como se han acelerado las plataformas digitales para lograr la misma satisfacción de las agencias, hoy Ford lo confirma y lo designa como una estrategia de “atención cálida y cercana con los clientes” al mismo tiempo que se están “tomando todas las precauciones posibles” buscando siempre el bienestar de la comunidad en general.

Añadido a la potencia digital, confirma diferir 90 días el primer pago de vehículo nuevo, y en el área de servicio el servicio “Pick Up & Delivery”, con el que se brinda atención domiciliaria con procesos seguros de esterilización, gran parte de esto e incrementado en atención especial y aplicaciones lo ha confirmado Lincoln desde el inicio de la cuarentena.

En la semana recibimos la primera carta de la nueva CEO de Hyundai Motor de México, Claudia Márquez, reconociendo la situación y las estrategias que ha tomado desde el inicio de la emergencia, asegurando la atención a clientes y al apoyo total a sus distribuidores priorizando la seguridad de empleados y cliente.

Al mismo tiempo confirmó medidas de servicio a domicilio, extensión de garantías para vencimientos en estos tres meses y apoyo bancario de hasta cuatro meses de créditos existentes adquiridos antes del primero de marzo.

Hoy puedo confirmarle que en general las marcas han coincidido en proteger los créditos con dos o tres meses sin mensualidad requerida y hasta iniciar créditos con tres mensualidades perdonadas, garantías extendidas para las que vencían, asistencia al hogar para servicio, refacciones y mantenimiento con descuento, ventas de autos nuevos digitales llegando casi al mínimo contacto y hasta paquetes de datos de internet gratis.

Añada a estas fórmulas precios que poco o que no se han movido, tasas que han bajado en algunos casos hasta por debajo de 9% (8.99% de interés y enganches de 15% es lo más bajo que he visto dado por Suzuki), lo que hace promociones que nunca vistas en la industria, a la vez que los meses mas retadores. Como consumidor, le aconsejo que, si tiene la fortaleza económica o certeza futura de sus mensualidades, no dude que hoy sería el mejor momento – y que nunca volverá a ser tan benéfico – para comprar un vehículo ya sea de trabajo, personal o familiar.

La venta de autos ha cambiado la tendencia es clara, plataformas digitales robustas, aplicaciones de contacto 24/7 y asistencia a domicilio, los nuevos valores de competitividad que la sana distancia hará que los clientes demanden más y más. Prepare el mouse, como ya lo hace con sus departamentales, mueblerías, boutiques, restaurantes, experiencias favoritas, etcétera, ahora serán los vehículos a su puerta.

