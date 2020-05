PolíticaConfidencial los números causan el enojo de Hugo López-Gatell

HUGO LÓPEZ-GATELL se mostró molesto. Si el miércoles pudo lanzar un jab al ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud José Narro, quien lleva semanas sin soltarlo con sus críticas, en la conferencia de este jueves simplemente se le endureció el rostro. Sus extraños números, que desde hace semanas se le han hecho ver, siguen sin cuajar. Ahora no pudo responder a la reportera de El Sol de México. Y mientras canta el aplanamiento de la “curva” epidémica, estos también han sido los días con más muertos. Y lo que falta…

MÓNICA FERNÁNDEZ y Laura Rojas, ambas presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados, son desdeñadas en esta crisis por el coronavirus por los presidentes de las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, Ricardo Monreal y Mario Delgado. Son los dos morenistas –aunque Fernández también es de Morena- quienes dicen qué sí y qué no avanza en el Congreso. Aunque, dicen legisladores, no se avanza mucho tampoco por la falta de acuerdos.

LUIS ANTONIO Ramírez es director del ISSSTE. Se recalca porque en esta pandemia es un personaje cuasi desaparecido, a pesar de que en sus hombros pesa la salud de la burocracia mexicana, poco más de dos millones de personas. Resulta que el señor Ramírez ahora pondrá un anuncio clasificado. Según el sindicato burócrata, la Junta Directiva del Instituto avaló la venta de su histórico edificio sede, donde además está el teatro “Julio Jiménez Rueda”. ¿Para qué? Para enfrentar la pandemia.

FELIPE CALDERÓN contra AMLO o AMLO contra Felipe Calderón. La relación odio-odio entre ambos personajes, bien se sabe, viene desde la accidentada elección presidencial de 2006. Los fans de unos y otros piden ver morder al polvo de uno y de otro personaje. Por eso es que no se sueltan ambos bandos en las reyertas, pero ¿veremos a López Obrador metiendo a la cárcel a Calderón o a Enrique Peña Nieto?

