Profesionales de la salud, un sector olvidado

Lamentable es lo que nos ha mostrado la pandemia por el COVID19. Las condiciones en las que trabaja el personal médico son deprimentes. La crisis estalla con las quejas desde diferentes centros de salud en todas partes del país.

Pero esa era de por sí una realidad conocida. Quizá visible cada vez que una escandalosa negligencia médica por falta de especialistas, recursos o material diera lugar a que existan más probabilidades de mortandad para las y los habitantes.

La inversión en salud pública se ha minado desde hace varios años. Lo que es cierto es que si no estábamos preparados para resolver puntualmente problemas de salud como diabetes, obesidad o cáncer, menos para una situación que necesita un poco más de todo lo necesario para tener la atención que se requiere.

El talento en la función pública es uno de los campos más afectados por la falta de recursos. No es posible que enfermeras y médicos ganen sueldos que no están a la altura de su servicio. El riesgo que implica su profesión es elevado, deberían estar en las prioridades que esto implica. Si hablamos específicamente de las mujeres, bueno, también tenemos que recordar que en ésta y otras actividades profesionales no existe la equidad salarial. Las mujeres ganamos menos. Más si contamos el trabajo doméstico como parte de las labores que culturalmente también realizan las mujeres.

Qué importante será que cuando pase todo esto, aprendamos la lección. Necesitamos que el personal de los hospitales no sólo tengan el material necesario, sino que también los recursos humanos tengan los dignos sueldos que se merecen. Las enfermeras no deben ser la excepción.

