¿Estás listo para tu ‘nueva normalidad’?

Todo indica que ya se ve la luz al final del túnel en relación a la crisis mundial por el coronavirus y en la que México no ha sido la excepción. Sin embargo, el discurso social ya empieza a mostrar ciertos cambios.

Estamos pasando del #QuédateEnCasa al regreso a la “nueva normalidad”, un término que seguramente muchos de nosotros jamás habíamos escuchado pero que atingentemente representa el cambio de chip al que todos nos tendremos que adaptar porque, consciente o inconscientemente, nuestra respuesta conductual al futuro inmediato será indicativo de para la gran mayoría nuestras vidas ya jamás volverán a ser como antes.

Durante toda esta cuarentena los seres humanos hemos sido puestos a prueba. Nuestro carácter, nuestro espíritu, nuestra resiliencia se han visto sometidos a dinámica nunca antes contempladas. En lo colectivo y en lo individual, todas estas semanas transcurridas (y las que nos vienen por delante), representan una prueba de fuego para cada de uno de nosotros.

Y, más allá de las frases cliché de las que se puede echar mano para motivarnos o para avisparnos, antes que nada tenemos que entender que, más allá de la retórica de los políticos, el escenario inmediato que vamos a enfrentar todos se aproxima con muchos retos y dificultades a superar.

Nuestro entorno estará rodeado de mucho desempleo y pocas oportunidades. No tener trabajo trae aparejadas muchas complejidades: La manutención de la familia, hacerle frente a las deudas cotidianas. Trabajo o no, dinero o no, las responsabilidades ahí están y no les podemos dar la espalda o procrastinarlas.

El estrés de vivir amenazados por una enfermedad y que nuestra vida va de por medio si no extremamos precauciones es un estrés totalmente diferente a tener ante nuestros ojos una panorámica envuelta con adversidades. Y eso requiere un reajuste de nuestra actitud.

Crisis económica, recesión, psicosis ante un eventual regreso de la pandemia… vamos a tener las manos llenas de dificultades, pero al mismo tiempo tenemos ante nosotros la enorme oportunidad de transformar todo lo negativo en algo positivo y fortalecer nuestro sistema de creencias y comportamientos.

Hay que sacar a flote lo mejor de cada uno de nosotros en base a un esfuerzo constante y permanente en el que nuestra mejor versión la tenemos que construir con buena actitud, optimismo y un espíritu de lucha inquebrantable. Requerimos del apoyo de todos los que nos rodean y nosotros también tenemos que comprometernos a apoyar a todos los que tenemos cerca.

La “nueva normalidad” viene acompañada de diversos retos, para nosotros y para las personas que amamos y que nos aman. Después de este tipo de episodios donde civilizaciones enteras se ven amenazadas al grado de la extinción (y no, no estoy exagerando), siempre hay un chance para que surjan nuevos liderazgos y actitudes, para que demos paso a nuevas dinámicas personales y grupales que redefinen a los individuos y a las sociedades.

Necesitamos entender lo más pronto posible que la clave del fracaso o del éxito sólo depende de nosotros y que el tamaño de nuestro esfuerzo definirá la rapidez con la que nos adaptaremos a esta nueva normalidad o si nos hundimos en el ostracismo de nuestra propia apatía.

Y tú, ¿defines el momento o el momento te define a ti?

Reflexiónalo.

