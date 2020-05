Hollywood, la nueva carta fuerte en streaming

Todos hemos escuchado y visto historias de personas que desean tener o ser alguien en la vida y lo logran a base de superación, esfuerzo y tenacidad. Me refiero al caso de famosos que quisieron alcanzar su sueño como Lupita D’Alessio, Joan Sebastian, Juan Gabriel, sólo por nombrar algunas series.

En el caso de las películas tenemos dos muy recientes la de Elton Jhon y Freddy Mercury. Se preguntarán ¿si ya las vimos, y? Pues les quiero hablar de una serie que me atrapó desde la primera escena por su ambientación, vestuario, producción y obvio, las actuaciones, me refiero a “Hollywood”.

Esta historia se desarrolla en los años 40, cuando era la meca del cine después de la segunda guerra mundial. El autor de esto es Ryan Murphy que ya nos ha dado muchos series de gran nombre como “American Horror Story”, “Glee”, “Nip/Tuck”, “Pose”, “Feud”. En esta nueve serie están tan bien manejadas la ficción y la realidad que en algún momento te cuestionas si en verdad pasaron.

Aquí se cuenta la historia de un joven aspirante a actor y que tiene como herramienta su físico, pero para llegar a su meta tiene que pasar por todo, encontrando en la prostitución la manera de poder llegar a la gente adecuada. También vemos una industria no tan viciada, pero llena de glamour y algo que le aplaudo es la inclusión. Como dije, si en verdad hubiera pasado, otro tipo de contenidos tendríamos en el cine y en todas partes.

El elenco es maravilloso, está conformado por Darren Criss, David Corenswet, Laura Harrier, Joe Mantello, Dylan McDermott, Jake Picking, Holland Taylor y Jim Parsons. La primera temporada se me fue como agua; en verdad me quedé muy picado con los siete capítulos de esta. Ojalá Netflix no nos haga tanto la espera porque es una joya.

Los hermanos Huerta lo hacen de nuevo, ya que sacan su nuevo material titulado “Aire”, del cual se han desprendido temas como “Mañana es too late”, “Alguien más”, “Tanto" y “Bésame (como un pez)”. Este es su quinto álbum de estudio, en el cual reúnen los ritmos más trascendentales de la historia de la música y por si fuera poco celebran 15 años de carrera ininterrumpida.

No por nada suman hasta ahora 6 Latin Grammy. En lo personal me da gusto que ellos spi se preocupan por crear, componer y compartir, ese gran talento que tienen; son una dupla formidable que saben como llegarle al corazón a los demás. Bien por ellos y que vengan muchos discos de oro y más reconocimientos en su carrera.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro