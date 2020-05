Industria automotriz: los médicos son primero

Si un aprendizaje dejará la pandemia del Covid19 es que una de las amenazas mas grandes de la humanidad son los agentes que pueden perjudicar de manera masiva a la salud, y de ahí los principales protagonistas son los médicos, el personal médico que va y viene a emergencias, hospitales, etcétera.

La primera línea de protección de la humanidad dejó al descubierto que esta es una de las principales profesiones y áreas de la ciencia que necesitamos para vivir, una industria que siempre ha estado consciente de ello y que no abre una planta de ensamble o corporativo sin tener el soporte médico en el lugar o como prestación, hoy pone de manifiesto su interés en esta rama, y lo activa como nunca en esta pandemia.

La industria automotriz, en general, que ha podido producir equipo médico como caretas, cubre bocas, geles de alcohol, etcétera, han sido precisamente para el personal de salud que esta en riesgo, para protegerlos, entendiendo que es una de las ayudas más necesarias y efectivas pues sin ellos estaríamos perdidos en momentos como éste.

El apoyo hoy no es sólo en las donaciones que necesitan todos los hospitales a los cuales han apoyado, generalmente con el alcance posible en los estados o ciudades donde cuentan con plantas de producción, sino en el soporte a sus vehículos, no dejando de darles servicio a sus vehículos particulares hasta sin costo en algunas promociones, pasándolos al inicio de las listas de espera para reparaciones y tener el vehículo seguro que lo lleve a la batalla del Covid19, además hay quienes los han considerado con precios especiales en la compra de sus vehículos. Estos héroes de hoy en día no han sido olvidados por una de las industrias mas globalizadas del mundo y una de las que más cotidianamente usa sus servicios para todos los empleos que genera.

Así, un mercado que siempre necesita de transporte personal, que pocas veces tiene prestación de vehículo de empresa, sino son mas profesionistas independientes y que siempre ha comprado vehículos, hoy se ve reconocido por esa misma industria a la que le compra.

He hablado con varios personajes de la industria de altos mandos en las armadoras y coinciden las visiones de cuidar a los médicos en este momento, apoyarlos y sacar adelante todo lo posible para que sean exitosos, al mismo tiempo de pensar en las mejores prácticas, durante la pandemia y al salir de ésta, para liberarlos de tal saturación con mejores prácticas, desde el ya famoso “Home Office”, hasta la disciplina higiénica y bunas prácticas con las que han abierto en otras áreas del mundo, en las operaciones en México para contener el contagio y estar a la altura de la autoridad nacional y de sus propios estándares corporativos mundiales.

Bien por ellos, que casi todos los que conozco sin duda son consumidores de autos personales y familiares, hoy se regresa un poco de lo que están aportando a la sociedad en su inminente trabajo que salva vidas, pero también nos buscará la solución a problemas universales como este Covid19.

