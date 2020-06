PolíticaConfidencial Lilly Téllez y su largo “coqueteo”con el PAN

• Lilly Téllez fue fichada desde principios de año por el PAN. Nos cuentan que Marko Cortés la buscó para conversar con ella. La legisladora sonorense se resistía porque no le agradaba la idea de saltar de partido. Sin embargo, el acoso en su contra desde Morena terminó por convencerla y hace unos días, en plena pandemia por Covid-19, se reunió con la dirigencia panista y se convirtió al azul.

• Hugo López-Gatell se falla hasta a sí mismo en todos sus pronósticos. En febrero habló de 12 mil 500 muertes posibles por Covid-19. En abril le declaró a EFE que estimaba entre seis y ocho mil. Justo hace una semana le dijo al Senado que su cálculo era de 30 mil. Este miércoles, siete días después, subió su expectativa a 35 mil. El subsecretario resta seriedad a sus palabras.

• AMLO tampoco le ayuda a López-Gatell. Este miércoles se aventó la puntada de declarar que no robar ayuda a combatir el Covid-19. Si ya antes sorprendió con sus imágenes religiosas como amuleto anti SARS-CoV-2, ahora insiste en que no robar, no mentir y no traicionar va a frenar a la pandemia. Tal para cual.

• Volver a clases con Covid-19 es una incógnita. La Unión Nacional de Padres de Familia promueve una consulta rudimentaria en sus redes sociales en donde les han respondido que tienen miedo de contagios a sus hijos, por lo que piden que la vuelta a las aulas sea hasta la última semana de agosto o la primera de septiembre. Pero hay mucha confusión y la SEP no abona a la certidumbre, nos dicen.

