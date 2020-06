PolíticaConfidencial ¿Nervios en el INE?

• Lorenzo Córdova no quiere intromisión presidencial en la elección del 2021. En un mensaje en redes sociales recordó el daño que se causó cuando Vicente Fox quiso evitar la participación de López Obrador, aunque no los menciona por sus nombres. Ese error, dice Córdova, no debe repetirse. ¿Acaso sólo son sus nervios, señor presidente del INE?

• Órganos autónomos nerviosos. Resulta que Ricardo Monreal les aplicó en domingo una Monrealiña. Tras asustarlos con el petate del muerto de la desaparición al IFT, Cofece y CRE, este domingo puso freno de mano y pospuso el avance de su “iniciativa”. Pero habrá qué ver lo que obtuvo con uno más de sus buscapiés acostumbrados…

• Cruz Azul y la cruz que cargan. Salen a la luz nuevos elementos de la crisis que ahoga al equipo más “buleado” en años por no alcanzar un campeonato. Los testimonios de la misma familia ponen en predicamento a la empresa, por lo que en los próximos días habrá más noticias. Por lo pronto el lío entre hermanos es de película.

• Hugo López-Gatell sigue hundido en su pantano de cifras. Pero nos cuentan que este jueves habrá un interesante foro con expertos de la OPS, además de la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, y José Luis Anomalía, perdón, Alomía, director de Epidemiología, todos conducidos por el director del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera Dommarco. Después de que la capital quiere pintar su raya del plan de López-Gatell habrá que estar atentos a ese agarrón.

