Beatriz Gutiérrez Müller, la "más poderosa" que Forbes no incluyó en su lista 2020

La esposa de Andrés Manuel López Obrador, la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller es una de las personas más influyentes en Palacio Nacional, en donde según AMLO, sus órdenes son los deseos del mandatario, y por tanto es referente en el país y los círculos más cercanos al presidente.

Además, sus tuits en cuestión de segundos se convierten en trending topic y sus opiniones son tomadas como dogma entre los fieles acérrimos a la 4T.

En su edición de junio, la revista Forbes México destacó el listado —que enuncia y no rankea— de las 100 Mujeres más Poderosas del país 2020.

Sin embargo, podría cuestionarse si esta retahíla de nombres y cargos corresponde con la realidad. Porque una cosa es poder, otra influencia y otra destacar por sus logros profesionales y abrirse camino en un contexto económico, político, artístico o social, aún liderado tradicionalmente por los hombres.

No es cuestionable que personas como Mónica Aspe, Alicia Bárcena, María Ariza, María Amparo Casar, Blanca Treviño, Ana Longoria, Clarissa Pantoja y Yune Aranguren, Salma Hayek, Yalitza Aparicio o Frida Guerrera, sean referentes o destacadas por sus puestos de responsabilidad en empresas, la sociedad, el activismo o como profesionales del cine y del periodismo.

Sin embargo, se echan en falta nombres de mandatarias o secretarias del Gobierno, que por su formación y por su poder político no aparecen entre las más destacadas de México.

Quizás quieran alejar el adjetivo calificativo poderosa de estas mujeres que en verdad sí ostentan cargos de alta responsabilidad por su poder de decisión.

Aquí no encontramos a Claudia Sheinbaum, a Claudia Pavlovich, a Irma Eréndira Sandoval o a Olga Sánchez Cordero (estas dos últimas que sí estuvieron en el ranking de 2019), mujeres todas ellas de formación política y en primera línea nacional e internacional, pero tampoco a la esposa del presidente del país, a Beatriz Gutiérrez Müller. Y si de no repetir a las seleccionadas se trata, el nombre de la lista debiera ser “100 mujeres de las más poderosas de México”.

Pero entre los nombres de las más poderosas de la prestigiosa lista de Forbes destaca Mónica Maccise Duayhe, ex directora del Conapred. Entonces es cuando se puede cuestionar cómo una de “las 100 mujeres más poderosas” del país es tan fácilmente removida de su cargo.

A Maccise le costó su puesto la polémica creada tras convocar al foro sobre racismo y clasismo en el que estaba invitado Chumel Torres, el influencer que se había referido de manera peyorativa al hijo de Beatriz Gutiérrez y Andrés Manuel López Obrador.

Aclaración ante #FakeNews 👇🏼 Nada tengo que ver. pic.twitter.com/wkCC6BH64e — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) June 19, 2020

A raíz de esta controversia en la que entró la figura de la esposa de AMLO, el youtuber se vio inmerso en una tormenta de críticas y ataques en redes sociales que terminaron en la cancelación de su programa en HBO. Dice Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal que este “episodio desnuda el talante de Gutiérrez Müller”.

Forbes

Ya sea talante o no, lo que queda claro es que sí es poderosa, referente y prescriptora y no aparece en la lista de “las 100 más poderosas”. Quizá siguiendo el “discurso de” su esposo, Gutiérrez Müller prefiera no salir en esa foto, por el simbolismo que representa el nombre de la publicación o simplemente por no compartir portada con el poder empresarial, pero también pudiera ser a la inversa. Es decir que Forbes se haya cansado de halagar y dar espacio a las figuras más destacadas de la 4T.

Entonces, mejor matizar, pues no es lo mismo “100 mujeres poderosas de México” que en superlativo “las 100 mujeres más poderosas de México”. Un simple artículo y un adverbio lo cambia todo, y más cuando en la vida real, una de ellas, quien, además de administrar el sueldo del presidente de la Nación, influencia directa o indirectamente a quienes ejercen el poder y tras bambalinas “tumban a otra” que sí aparece en el cuadro de honor de Forbes.

