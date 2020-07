A dos años de la elección… ¡Nada que celebrar!

Al gobierno federal se le ha hecho casi una costumbre hacer celebraciones sin tener motivos reales para hacerlo, el falso triunfalismo es lo único que sostiene a un gobierno que cada día luce más rebasado por la compleja realidad nacional. Nuevamente López Obrador dio otro informe muy alejado de lo que vivimos los mexicanos todos los días.

A dos años de ganar las elecciones, confirmamos que estamos peor en todos los aspectos, particularmente por un gobierno que ha hecho de la incompetencia, la improvisación, la opacidad y la mentira el sello en cada una de sus acciones.

Vivimos en un México mucho más violento pese a que la Guardia Nacional, ese cuerpo de seguridad que López Obrador vendió como la solución para la pacificación del país, ha militarizado la nación. En lo que va de la presente administración, han asesinado a 53,628 personas, de las cuales más de 5,800 son mujeres y casi 2,000 niños y adolescentes. Esto significa que cada día asesinan en promedio a 95 mexicanos.

Mientras tanto el presidente sigue con su estrategia fallida de “abrazos, no balazos”, sometiendo al Estado mexicano a las órdenes de la delincuencia organizada, prueba de ello es que él mismo reconoció haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán, luego de que fuera detenido en Culiacán en octubre de 2019, además en marzo de 2020, en plena pandemia, saludó de mano a la madre de El Chapo Guzmán, hasta su camioneta.

En cambio, tras la amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 5 por ciento a productos mexicanos si el gobierno de López no frenaba la migración irregular en su territorio, el tabasqueño optó por cambiar la política migratoria y atender las exigencias de Trump, por lo que fuimos testigos de imágenes muy lamentables para nuestro país en la frontera sur.

En materia económica el desastre es evidente incluso antes del arribo de la pandemia de COVID-19, el PIB de México se contrajo un 0.1%, cuando López tanto criticaba el promedio de crecimiento anual de las administraciones anteriores que, en sus palabras, era del 2%; atrás se quedaron las promesas de un crecimiento de 6 o 4% anual. Por si fuera poco, la encuesta del Banco de México indica que la expectativa de la caída económica de nuestro país será de 8.9% y el Fondo Monetario Internacional pronostica un decrecimiento de 10.5%, convirtiéndose en la nación más golpeada de toda América Latina.

Como todo líder populista, desde el inicio minimizó la pandemia y anunció que el 19 de abril saldríamos de ella, pero entramos al mes de julio y se siguen registrando cifras récord de nuevos casos diarios. El golpe de esta crisis sanitaria se tradujo en que 12 millones de mexicanos han dejado de trabajar durante la cuarentena. El desprecio por las pruebas masivas y la pésima gestión en salud ha provocado que México hoy ocupe el sexo lugar a nivel mundial de muertes y el décimo en contagios.

A esto hay que sumarle la inseguridad jurídica para las inversiones que han generado las pésimas decisiones de un gobierno que no da una; el desabasto de medicamentos, el desprecio por el movimiento feminista, los escándalos de corrupción en el Gabinete que el presidente no quiere ver, el enfrentamiento con los empresarios, apostar por los combustibles fósiles, la polarización que todos los días se siembra desde Palacio Nacional, la indiferencia del presidente hacia los familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia, así como el ataque a las instituciones demuestran que la transformación que tanto presumió López Obrador, terminó siendo no más que una simulación.

Pese a todo ello, todavía podemos recuperar al México que los ciudadanos queremos, pero para ello debemos actuar defendiendo nuestras instituciones y así, revertir las consecuencias de las malas decisiones que están llevando a México por muy mal camino. La clave son las elecciones legislativas de 2021, que nos permitirá recuperar el equilibrio de poderes y llamar a cuentas a un presidente errático, distraído y rebasado. Es tiempo de construir en unidad para salvar a nuestra nación, solamente unidos los demócratas seremos más fuertes. Sí hay de otra. Al tiempo…

