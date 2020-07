Walter Mercado y Chavela, dos documentales que no te puedes perder

Esta semana les recomendaré algo que me cautivó en Netflix, y de hecho, la primera recomendación hoy se estrena. Ustedes se han preguntado ¿Qué fue de Walter Mercado? el astrólogo que en los noventas se hizo popular en todo el mundo, por su vestimenta, ya que usaba los atuendos más singulares nunca antes visto en esa época. Un buen día desapareció, y nunca nadie supo de él. Pero aquí nos cuentan lo que pasó en la vida de Walter y porque dejó la televisión hasta el día de su muerte. Lo interesante aquí es el legado que dejó. Y me preguntarán ¿De qué legado hablas? Para empezar, el señor estuvo 50 años activo en la tv, fue el primer y único personaje con sus características para dar los horóscopos. Si analizamos lo que decía, era positivo, hablaba de amor y de hacer el bien. Aquí nada de mojarritas enjabonadas o de ponte lentes porque brillas. Él era claro y no se andaba con rodeos. Otro punto del que hablan es de que fue el primer No binario en la historia de la televisión en el continente americano -que le daba igual si era hombre o mujer- aunque para la comunidad LGBT, fue el primer hombre en usar maquillaje, lentejuelas, capas y joyería para hacer su trabajo. También muestran que traspasó fronteras, ya que fue conocido por lo menos en dos continentes: América y Europa. Hizo mucho dinero, pero su error fue confiar en alguien que como decimos los mexicanos, se lo llevó al baile. Es un documental que nos presenta a un ser humano transparente, sin poses y que era igual en la TV como fuera de ella. Al menos nos presentan los últimos dos años de vida de este hombre que cautivó a más de 100 millones de personas con sus horóscopos. Recuerden hoy ya puede disfrutar de esta cinta titulada “Mucho, mucho amor”.

Otro documental maravilloso es el de Chavela Vargas. Obvio con el puro nombre sabemos que es sobre la vida y obra de esa gran mujer que marcó la diferencia en el México de finales de 1940. Este ya se había estrenado hace tres años, pero hasta ahora lo pueden admirar en Netflix. Si de Walter se volvió un icono para la comunidad LGBT. Imaginen lo que significó esta mujer valiente que fue la primera en usar pantalones en un escenario. Así mismo conoceremos sus amores y sus conquistas, desde Frida Kahlo hasta Ava Gardner y su gran amistad con José Alfredo Jiménez. En palabras propias nos habla de su alcoholismo, hasta de cómo fue que llegó a España, donde triunfó y se convirtió en un fenómeno conquistado la madre patria; hasta cantó en el Olympia de París, y lo llenó. En este documental hay testimonios de Miguel Bosé, Pedro Almodóvar, Tania Libertad, Eugenia León, Martirio, Entre muchas más celebridades hablando de esta cantante revolucionaria y sin igual, adelantada a su época y que fue un parteaguas en todos los sentidos para la cultura de nuestro país y del mundo.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro