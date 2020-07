A pesar de la pandemia arranca la producción cinematográfica

CLAUDIA SHEINBAUM DA BANDERAZO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Hoy, lunes 13 de julio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México da como fecha para que se active el sector de la Industria Audiovisual, por estar el semáforo epidemiológico de la CDMX en color naranja. También informó que a partir de este lunes las medidas de protección a la salud deben ser que solo 30 personas como máximo pueden permanecer durante una filmación en espacios abiertos y 10 personas en espacios cerrados. En la página oficial: http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias se encuentran los protocolos completos que se tienen que seguir para evitar contagios y también no caer en infracciones que pueden ocasionar la suspensión del proyecto que se esté realizando. Y no solo eso, también serán penalizados con una multa por falta administrativa. Por fin se ve una luz al final del túnel de esta industria que genera cientos de empleos.

REIMPRIMIRÁN GARAGATOS, LA OBRA PICTÓRICA DE JOAQUÍN SABINA

Garagatos nos adentra al universo del poeta y uno de los cantantes más importantes en la historia de habla hispana; del hombre que no quería ser cantante y del pintor que no quería ser pintor. En este libro, que se encuentra agotado antes de estar impreso, Sabina exhibe su refugio, que son sus cuadernos y rotuladores en los que ha plasmado decenas de dibujos con princesas, musas y mitos. Descubriremos un universo lleno de formas y colores en una edición numerada y firmada de puño y letra por Joaquín. Solo se reimprimirán pocos ejemplares de la primera edición, que se realizó en el año 2016. El sello editorial Artika Artsists&Books, especializado en libros de artistas, es el responsable de tan importante proyecto, el recoger el legado de Sabina de la propia habitación del español, quien creó un estuche-escultura en donde guardar dos tomos adentro, con procesos completamente artesanales.

El libro, que se podría reimprimir antes del 2021, contiene 66 dibujos que el cantautor escogió personalmente, con los que reproduce los grandes temas de sus letras acompañados de versos, frases y fragmentos de sus canciones. También contendrá un póster de casi 3 metros con 74 retratos que serán impresos a 5 tintas, en las que se incluirá una tinta en color plata, color que predomina en muchos de los dibujos. Para poder reservar uno de los ejemplares próximos a imprimirse, hay que entrar a www.artikabooks.com y llenar una solicitud y quedar en espera de ser uno de los 4.998 afortunados que gozarán con pinturas llenas de vida y alegría, con influencia del gran pintor Picasso, a un precio de 2 mil 500 euros, 400 euros más caro que la primera edición.

CURIOSAS NOMINACIONES DE FRIDA SOFÍA EN LOS PREMIOS JUVENTUD

La hija de Alejandra Guzmán tiene dos nominaciones en los Premios Juventud, que organiza anualmente la cadena Univisión: una es en la categoría de Artista que Más Sigo en las Redes y Siempre Quiero Más, y la otra categoría es Artistas que Ponen Posts Junto a sus Mascotas y Frida está muy contenta con esas menciones, pero mucha gente me pregunta por qué no la nominan por su trabajo como cantante y les digo que, en mi opinión, Frida carece de cualidades en la voz, preparación académica, técnica vocal y hasta estilo. Eso es lo que pienso y lo que los años en este negocio me han enseñado, pero para no caer en malos entendidos, entrevisté al youtuber Pablo Vargas, cantante y vocal coach que tiene un canal en donde analiza cantantes, y esto fue lo que me dijo:

“Con respecto a esta nueva artista emergente, Frida Sofía (hija de Alejandra Guzmán) puedo decir, escuchando dos interpretaciones de música reguetón, que posee una voz dulce, suave, pastosa, y bastante sensual, pero sin un sello característico; es un color de voz bastante común dentro del mundo del canto, además no es fácil ser determinante a la hora de emitir una opinión cuando se usa bastante el auto-tune (programa de cómputo de edición musical) tanto en el disco como en su presentación en ‘vivo’ en la cual hizo over playback”, comentó el experto.

“A la hora de interpretar sus canciones llega, ya que posee bastante feeling, es decir ‘te toca’ con su interpretación, cosa bastante difícil de encontrar en artistas emergentes que a veces poseen grandes voces, pero que lamentablemente no llegan al alma. En este caso, con su voz suave, dulce, pastosa, con una capacidad de percusión vocal bastante interesante, sobre todo para cantar un estilo tan rítmico como el reguetón y un uso de matices que atrapan, puedo concluir que Frida Sofía, sin ser necesariamente una gran cantante (por lo poco que pude escuchar en sus dos singles ‘Nada es para tanto’ y ‘Ándale’) fácilmente podrá abrirse paso en la industria, con disciplina, perseverancia y un excelente marketing, acompañados de una imagen bella y jovial que se queda atrapada en los ojos y el corazón de quien la ve y la escucha”. Eso contestó Pablo Vargas, quien nos ayuda a reconocer las características de la cantante Frida Sofía, quien, si quiere armarla en grande, debe capacitarse para brillar en el mundo musical y no atenerse solo a su belleza.

Nos encontramos aquí la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro