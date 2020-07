Regresa serie de Luis Miguel en abril del 2021

BANDA MS GANA PERDIENDO Y CHRISTIAN NODAL PIERDE GANANDO

Unefón, la compañía mexicana de telefonía móvil propiedad de AT&T, buscó a la Banda MS para ser la imagen de su próxima campaña de publicidad, que busca posicionar el esquema inventado por Carlos Slim de cobro de prepago o recarga; y el manager de la MS no aceptó, basando su respuesta, rumoran , que en una investigación de mercado que arrojó que la marca de la Banda MS en este momento no es conveniente ser relacionada con otra marca que , expertos aseguran, no es líder del mercado, mientras que al momento de ofrecerle a Christian Nodal menos de lo ofrecido a la MS, sin pensarlo aceptaron aún cuando la empresa que lo contrata puede no beneficiar a la carrera del cantante. Esa es la diferencia de contar con representantes artísticos con experiencia, que saben tomar decisiones. El dejar ir contratos millonarios beneficia a las estrellas; en el caso de Nodal, solo afecta que aunque Christian ha alcanzado el éxito musical, le falta entender que hay expertos en mercadotecnia que le ayudarán a venderlo correctamente, saber a qué decir sí y saber decir a qué no en el momento apropiado, de acuerdo al perfil, objetivos y conveniencias de una estrella. Las buenas decisiones no son de corazonadas o de impulso, y tanto Christian como su papá lo deben de entender.

LUIS MIGUEL LA SERIE SE ESTRENA EN ABRIL 2021

La segunda semana de abril de 2021 se revelará el tráiler oficial de la segunda temporada de Luis Miguel La serie que se estrenará el domingo 25 de abril. El tráiler dura poco más de un minuto y se verá por la plataforma Netflix, y están por definir la estrategia de difusión, que en el caso de la primera temporada se pudo ver en Estados Unidos por la cadena Telemundo y en Netflix solo se vio en América Latina y España. Cadenas de televisión norteamericana como CBS, NBC y ABC están en la pelea de conseguir los derechos de transmisión para el público anglosajón junto a la cadena Univisión y aunque Telemundo fue la primera empresa en la industria que apostó por el proyecto, Netflix sabe mejor que nadie el negocio que tiene en sus manos, y es por eso que la única historia autorizada de la vida de El Sol de México será comercializada con quien cumpla con la mejor oferta y que no solo comprende la mejor suma de dinero; también depende de una buena campaña de promoción, que sume al éxito del producto.

LA TV ABIERTA, SIN LÍDERES DE OPINIÓN

Los tiempos en que periodistas como Jacobo Zabludovsky (Noticiero 24 horas) , Ricardo Rocha o Guillermo Ochoa eran considerados líderes de opinión, quedaron enterrados en el pasado. El último periodista con poder de influencia en el público televidente en México fue Joaquín López-Dóriga. Hoy, los niveles de los noticiarios matutinos están por los suelos. Francisco Zea, en Imagen, grita y editorializa las noticias con un estilo que parece valiente, pero que es como predicar en el desierto, porque no llega ni a un punto de rating, lo mismo que Hechos AM Primera Línea.. En el horario matutino solamente Las Noticias, en el canal Las Estrellas, tiene más audiencia, pero no llega a los 2 puntos de rating. Nada que ver con la audiencia que en su momento llegaron a tener Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, con su legendario programa Hoy mismo.

Por las noches los niveles de audiencia para los noticiarios mejoran considerablemente, con Denisse Marker a la cabeza de la lista con más de 12 puntos de rating. Ella es seguida por Ciro Gómez Leyva, con 3.40 puntos y Javier Alatorre, un poco más abajo; pero estos últimos se quedan por debajo de las telenovelas, aunque sean repeticiones como Yo soy Betty, la fea; o El Señor de los Anillos y Rosario Tijeras, que entran en la categoría de series y peliculas. En materia informativa, la radio supera en audiencia a la televisión y tiene personajes más influyentes, pero esa es otra historia y la comentaremos en otra ocasión.. Sigan armándola y nos encontramos aquí la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro