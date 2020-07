Llega “ME Show”, la plataforma de tu entretenimiento

Sin duda el mundo ha cambiado a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Dudo mucho que lo que reste del año tengamos teatro, conciertos o más espectáculos masivos; ese entretenimiento al que estábamos acostumbrados. Pero ya llegó la nueva modalidad para disfrutar los espectáculos desde la comodidad del hogar, sin riesgo de contagio, y por un bajo costo de lo que se pagaba antes.

Este lunes se estrenó la nueva plataforma que se llama “ME Show”. Aquí podremos ver el teatro como si estuvieras en la cuarta fila. Imagínate que aquí no te empujarán, y podrás tomarte el drink con la botana de tu preferencia viendo el concierto de tu artista favorito. Y ya no hablamos de que veremos a los mejores standuperos, cine, box y mucho más.

Ya me imagino su pregunta ¿pues es igual que todas, Ricardo? Sabemos que en las demás plataformas de streaming te dicen cuándo es el concierto y a qué hora y si tuviese algún otro imprevisto, pues ya te lo perdiste. Pues en “ME Show” tienen el servicio On Demand, que cuando quieras y dónde quieras verás el espectáculo. Por ejemplo, lo que no me gusta de otros servicios es de que te quieren cobrar todo, que si el saludo, o el Meet and greet, y todos esos extras, ¡acá no!

Todo está incluido por el mismo precio, siento que desean a que le apuestan a que el público viva una nueva experiencia única y que no sea más costosa, de por si, la situación no está para despilfarrar el dinero. Aunado a esto, tampoco entiendo por qué no dejan un precio único; primero te dicen uno, después te ponen más cargos y luego terminan en algo que se dispara a lo que en un principio te vendieron.

Acá en “ME Show”, ya viene el precio total que debes de pagar. Para empezar esta aventura, tienen unas madrinas de lujo, pero como dijera una de ellas, “somos las madrotas”. Me refiero a Regina Orozco y Susana Zabaleta con su espectáculo “Andan Sueltas”.

No dudo ni tantito que será un éxito; y por ahí me enteré que vienen cosas muy buenas y atractivas; para que se den un quemón vean el elenco que traen: Rubén Albarrán de Café Tacuva, Roberto Cabral la mejor Drag Queen que hay hoy en día en el cabaret; Regina Orozco con sus “canciones pa lavar trastes”, Aleyda Gallardo con su obra “La Patrona”, quiubo, ¿verdad que vienen fuertes?

Pero esto que les voy a decir queda entre ustedes y yo, prometan que no lo pueden contar, ok. Están por cerrar un convenio con una distribuidora de cine. Pero ustedes calladitos. Creo que se están reinventando y harán un parteaguas en esto del entretenimiento, me da gusto que el equipo que sustenta esto son muy profesionales y sobre todo conocidos, porque para subirse a una plataforma nueva, tienes que tener confiabilidad en las personas que te invitan.

Porque en eso radica que acá tienen la experiencia y solidez por las personas que conforman esta nueva empresa. En verdad me da mucho gusto que haya una nueva opción, felicidades ME Show que vengan muchos éxitos.

