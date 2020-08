Las simulaciones y los distractores de morena

La indiferencia de López Obrador hacia los verdaderos problemas del país parece no tener límite, el lunes 27 de julio ofreció su conferencia mañanera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el avión presidencial como fondo; recordemos que al inicio de su mandato lo envió a territorio estadounidense, acompañado de un espectáculo que fue transmitido en vivo por las redes sociales de todas las Secretarías de Estado. Esto nos costó a todos los mexicanos más de 37 millones de pesos.

Antes de anunciar a un posible comprador, surgió la trágica idea de “rifar el avión”, que por cierto nunca estuvo claro cómo sería el procedimiento porque el ganador no se llevaría la aeronave. Pero la venta de boletos no va nada bien pues hasta el 24 de julio, a mes y medio del “gran sorteo”, apenas se ha vendido una cuarta parte de los 6 millones de cachitos; así, la famosa rifa pasará de una mala broma a otro fracaso de López Obrador.

El pasado lunes, el mandatario pidió expresamente a los reporteros no hacer preguntas que no estuvieran relacionadas con el tema del avión, se desvió de temas centrales por los que esta atravesando el país. No hubo una mención a los más de 434 mil casos confirmados y más de 47 mil decesos por COVID-19, una pandemia que hoy coloca a México como el segundo país con más contagios en Latinoamérica y el tercero con más muertes en todo el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Brasil.

Lo anterior de acuerdo a las cifras oficiales, y esto sin tomar en cuenta que, de mediados de marzo a finales de junio, fallecieron 71 mil personas más de las que se tenían estimadas en ese periodo solamente en 20 entidades del país, según datos de la propia Secretaría de Salud, confirmando que el número de muertos por la pandemia es mucho más alto que el que López-Gatell es capaz de reconocer.

Mucho menos se dedicó un minuto al incremento de la violencia contra las mujeres, que de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, en los primeros seis meses del año aumentaron 45.8% los reportes de este tipo sumando 131,224 llamadas de emergencia, esas que en mayo el presidente descalificó afirmando que el 90% eran falsas. En ese contexto, la 4T le quitó el 75% de su presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres, mientras el tabasqueño sigue afirmando, que su gobierno es el que “más ha apoyado a las mujeres”.

Nada sobre los cientos de afectados, los muertos o desaparecidos por el paso de la tormenta tropical Hanna por México; es más, el presidente estuvo en el Aeropuerto y no fue capaz de tomar un avión hacia las zonas más damnificadas y respaldar a los ciudadanos que perdieron todo por las inundaciones.

Ni una palabra ameritó la crisis que nos está golpeando a los mexicanos, tan solo en el segundo trimestre de 2020 la economía mexicana se desplomó 18.9%, la peor caída de la historia, incluso más profunda que durante la crisis de 1995, en la que la contracción más importante fue de 8.6%. Al presidente parecen no importarle las 12 millones de familias que se quedaron sin ingresos, las 150 mil tiendas de abarrotes que cerraron definitivamente en todo el país o las escuelas privadas que ya perdieron el 30% de su alumnado. No, López Obrador está en campaña porque su partido va muy mal en las encuestas rumbo a 2021.

Al tabasqueño solamente le interesa todo aquello a lo que pueda sacarle raja política, es por ello que ha dicho abiertamente que sigamos el caso Lozoya, en donde no hay duda que hubo corrupción a todas luces, pero al presidente se le olvido aplicar todo el peso de la ley y se ha convertido en un circo donde el Obrador tiene más detalles que la misma Fiscalía, en el que se filtran a los medios de comunicación los supuestos nombres y sobornos de los involucrados. Sin embargo, desde su extradición el ex director de PEMEX no puso un pie en la cárcel y llegó a un hospital privado. En este sentido, el presidente una vez más falló pues no está combatiendo a la corrupción está negociando con ella para obtener información, prometió 16 horas de grabaciones en donde aparentemente se ven los involucrados, tendremos que esperar a verlo pues las intenciones no son las de aplicar la justicia sino más bien de alimentar el morbo y ganar tiempo para las elecciones de 2021.

Los mexicanos no debemos distraernos con los espectáculos que arman desde Palacio Nacional, sino mantener nuestra atención en la pésima gestión de López Obrador y en los cada vez más constantes fracasos de morena. Nada lastima más a una democracia que ciudadanos entretenidos en cortinas de humo y vaya que el presidente ha resultado ser un experto en difundir información falsa, en mentir y en desviar la atención de las cosas que realmente importan. Al tiempo…

