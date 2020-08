Ingreso Básico Universal en México y el mundo

La desigualdad y los fuertes efectos económicos empujan cada vez con mayor fuerza a toda la sociedad mexicana a la orilla del abismo; y, aunque las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentan una recuperación de la vida laboral, todavía estamos lejos de ver a la economía de las familias, las empresas y de todos los mexicanos restauradas.

Y todo porque la catástrofe arrojó a cada una de las economías del mundo sobre vientos turbulentos que han enfriado su dinámica financiera, hasta cierto punto; porque si bien el confinamiento es un freno que no se esperaba, diversas administraciones en todo el globo respondieron aplicando políticas públicas en favor del bienestar de su población.

República Dominicana, Perú, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Corea del Sur, Francia, Alemania, España, entre otras tantas naciones dieron el paso para blindarse de los efectos de la prolongada cuarentena, que ahora ya supera los cuatro meses. De esta forma, se cerró el paso a que las finanzas de esos países siguieran erosionándose por falta de la actividad económica.

Y esta no es una acción aislada, ya que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recomienda los apoyos directos a la población para protegerla, dando prioridad en primera instancia a las personas más vulnerables; y, en segunda, como una herramienta estabilizadora.

Es más, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) deja en claro que la introducción del Ingreso Básico Universal para las personas con bajos ingresos es vital para preserva el bienestar de las familias ante la pandemia.

No puede negarse que la importancia de estas medias ya se refleja en todo el mundo. En República Dominicana desde marzo se incrementó el subsidio de 29 a 86 dólares mensuales que se otorga a alrededor de 2,3 millones de personas de escasos recursos, así como a empleados del sector privado con sueldos mínimos (206 dólares al mes). Por su parte en Perú, se otorgó 220 dólares y un bono del mismo valor a trabajadores independientes.

Además en Ecuador, donde ya existían ayudas para adultos mayores y personas con discapacidad, desde abril se introdujo un bono de protección familiar para pequeños comerciantes, agricultores, pescadores y artesanos que beneficia a 550 mil familias con 120 dólares. Mientras que en España se tiene un apoyo entre 500 y mil 200 dólares mensuales. Por mencionar a algunos.

Son estas las políticas que diversos legisladores y figuras de Acción Nacional han venido planteando desde el inicio del confinamiento las que presentan una salida de los quiebres que enfrentan las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Marko Cortés, Josefina Vázquez Mota, Mauricio Kuri, Damián Zepeda, Toño Martín del Campo, Víctor Fuentes y Juan Carlos Romero Hicks han sido claros con la necesidad del Ingreso Básico Universal para apoyar a las y los trabajadores mexicanos, así como a las empresas nacionales.

Ahora datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que más de 69 millones de mexicanos no tienen para comprar la canasta básica; mientras que en el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) se desgarró hasta 18.9 por ciento.

De acuerdo al INEGI, en junio 4.8 millones de trabajadores retornaron a sus empleos, pero la cuestión es que 3 millones de ellos se incorporaron a la informalidad, dejando a 73% de los trabajadores en el nivel más bajo salarial; es decir entre 3,750 y 7,500 pesos mensuales. Es decir que a partir de ese mes, 53% de la fuerza laboral pertenece al sector informal con trabajos muy deteriorados.

Si el Ingreso Básico Universal está dando resultados en todo el mundo, ¿por qué no implementarlo en México? Porque ciertos grupos políticos no han tenido prisa por hacerlo, porque no han considerado urgente impulsar esta gran medida de apoyo para los mexicanos más golpeados por esta crisis.

Es un hecho, el Ingreso Básico Universal, consistente en 3 mil 207 pesos propuestos principalmente por el PAN, darían mayor valor a los esfuerzos de todas las familias, y a pesar de que no ha sido aprobado, hay una luz al final del túnel, ya que desde la semana pasada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó realizar un estudio de esta medida con un diverso grupo de 10 legisladores conformado por integrantes de Acción Nacional y diversos actores políticos de otros partidos políticos.

Hay que estar atentos para apoyar propuestas tan importantes como esta en la nueva normalidad del país.

