PolíticaConfidencial Otra semana difícil para López-Gatell

• La alianza opositora camina rumbo al 2021. Las pláticas entre el PRD y el PAN rumbo a los comicios más grandes en la historia avanza. Como le habíamos anticipado, incluso el PRI está en los escenarios con tal de hacer mella en Morena. Incluso el PRD va por eliminar el candado que impide ir junto con el PRI…

• Congreso virtual. Diputados y senadores siguen dando vueltas al tema de cómo van a sesionar a partir del 1 de septiembre próximo. La agenda para el presupuesto y Ley de Ingresos, entre muchos otros, los tienen atorados. Y eso de sesionar el 1 de septiembre en el Zócalo hace felices a los morenistas, pero en otras fuerzas políticas les parece un circo VIP. A ver si no acaban todos haciendo un acto de escapismo…

• Hugo López-Gatell tendrá una semana (otra) difícil. Llegar a los 60 mil decesos por covid-19 que implica tirar a la basura todos los pronósticos del subsecretario de Salud seguramente no le ha de quitar ni el sueño. Por lo pronto la propuesta de un mes de luto fue vista como una acción inocua cuando lo que debieran ajustar es la estrategia.

• AMLO y los gobernadores. Por fin esta semana se verán las caras. Y aunque un grupo de mandatarios envió un mensaje planteando que cada entidad no puede sola, en la 4T lo leyeron como aceptación de incapacidad. Pero no se confundan, dicen desde los estados, enfrentar la pandemia de requiere coordinación federal… y esa no se ve.

