PolíticaConfidencial La Conago y AMLO limaron asperezas

• La Conago y AMLO limaron asperezas. Nos cuentan que si esperaban que salieran chispas de la reunión de este miércoles entre gobernadores y el presidente, pues no. Tal parece que se la van a llevar calmada… guarden las palomitas.

• Hugo López-Gatell sí salió perdiendo. Nos dicen que la exigencia de que renunciara a la subsecretaría de Salud no iba a prosperar, pero cuando llegue el momento de hacer cuentas el presidente López Obrador lo verá como un fusible que pagará los platos rotos… ¿o lo vestirán de héroe?

• Videoescándalos y la venganza. Cuando René Bejarano fue exhibido en televisión guardándose hasta las bolsas con el dinero en efectivo se inició la temporada de videos que golpearon las aspiraciones presidenciales de López Obrador. Y como el que a video mata a video muere, ahora vuelve la temporada versión 4T. Aquí sí hay que sacar las palomitas.

•¿Terror en el PAN? En el panismo toman con pinzas el asunto de los videoescándalos que ya rozaron y tumbaron al secretario particular del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez. De cualquier forma, aseguran en las filas azules, en Acción Nacional está la punta de lanza opositora. Y a ver de qué cuero salen más correas, retan.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro