Rashel Díaz negocia finiquito con Telemundo

El confinamiento por la pandemia del Covid-19 tiene a más gente de lo habitual mirando televisión abierta y de paga. Cheque usted qué es lo que más llama la atención del público.

RASHEL DIAZ NEGOCIA FINIQUITO LABORAL CON TELEMUNDO

La ex bailarina de flamenco aún no termina contrato con la cadena Telemundo, en donde trabajó 12 de sus 26 años de periodista; y es que aun cuando ya no está a cuadro, el manager de la cubana se encuentra negociando con la televisora, pues legalmente aún están ligados y esta semana puede terminar la relación laboral, pues la cadena está en la mejor disposición de -conforme a la ley- otorgar el finiquito correspondiente a Rashel, quien podría recibir poco menos de 500 mil dólares de compensación económica, independientemente de lo que le otorga la ley laboral de ese país, dinero que ha sudado y devengado dólar por dólar la también conferencista, quien está en pláticas con una fundación mexicana, explorando la posibilidad de dar una video conferencia a reclusas de un centro de readaptación social en México, mientras analiza proyectos que han tocado a su puerta y que la pueden regresar a la pantalla chica y al mismo tiempo disfruta a su familia, con quien planea unas largas vacaciones para recargar pila.

SIN ORIGEN TIENE ORIGEN MEXICANO, AUNQUE PAREZCA DE HOLLYWOOD

Sin origen es un largometraje que está por estrenarse en cines de nuestro país y que los amantes del género del terror no se pueden perder. Rigoberto Castañeda, quien sorprendió en la dirección de la película Kilómetro 31, ahora lleva al extremo los recursos cinematográficos nacionales y realiza la mejor filmación, el mejor trabajo de efectos visuales a niveles nunca vistos por manufactura mexicana; y bajo su dirección, el talento de actores hace un trabajo histriónico de no creerse, pues los actores de acción tuvieron que capacitarse durante dos meses para que la filmación, que tuvo lugar en el Ajusco, en la CDMX, fuera creíble y nos olvidáramos de una vez por todas que en México no se pueden hacer escenas de acción dignas. Realmente sorprendente.

EL ROBO DEL SIGLO, LA SERIE DE TV MÁS VISTA EN EL MUNDO

Flixpatrol.com es un sitio que se dedica a revisar día a día qué películas y qué series de televisión son las más vistas en más de 80 países en el mundo, así como lo que más se ve en 200 plataformas digitales. Y esta semana difundió la noticia de que la serie de producción colombiana El robo del siglo tiene el primer lugar entre las series más vistas en Netflix con tan solo seis episodios, mientras en HBO ese lugar lo tiene Game of Thrones. Este trabajo cuenta el robo bancario de moneda nacional equivalente a más de 41 millones de dólares al Banco de la República de Valledupar en 1994, sin la necesidad de usar una sola bala. Los actores colombianos Andrés Parra, Christian Tappan y Marcela Benjumea son los protagonistas de la divertida y entretenida serie, contada a manera de ficción. Aunque muchos opinan que es similar a un capítulo de la última temporada de La Casa de Papel, nada tienen que ver una con otra, pues está basada en una historia real y contada en un tono completamente diferente a la exitosa serie española.

FABRICAR UN CUCHILLO GENERA PROGRAMA DE TV DE PAGA MÁS VISTO

El argentino Michelle Brown debuta como conductor con el pie derecho pues Desafío sobre fuego, proyecto de televisión restringida en el que ocho formadores de armas latinoamericanos pelean por obtener el primer lugar como mejor artesano de cuchillos, acaba de romper récord de teleaudiencia en su tercera temporada, que apenas el 11 de agosto estrenó nuevos capítulos por el canal History Chanel. El conductor Michelle Brown esta de manteles largos pues en su natal Argentina tienen el primer lugar de audiencia, el número 2 en Colombia y en México ha obtenido el 5 lugar en el horario nocturno. Aquí se puede ver todos los martes a las 21:50 p.m. Échele ojo y vea todo el trabajo que hay detrás de las armas más letales del pasado y del presente. ¡Hasta la próxima!

