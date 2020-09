La diva Silvia Pinal celebra 90 años de existencia

ESO ES PISAR EN FIRME

Espectacular y única, así fue la fiesta que el pasado 15 de septiembre ofreció a sus fanáticos el Grupo Firme, la sensación del momento. Fueron más de 65 millones de personas alcanzadas, más de 2 millones de interacciones y 4 millones de reproducciones durante la transmisión de más de 2 horas.

A través de las plataformas de Facebook y YouTube se llevó a cabo el live streaming con una superproducción en la que también participaron estrellas del regional mexicano como Pancho Barraza, El Mimoso, Luis Ángel “El Flaco”, El Yaki, Grupo Codiciado, Uziel Payán y por supuesto los anfitriones: Edwin, Joaquín, Fito, Jhonny, Dylan, Christian y Abraham.

Grupo Firme llegó desde Tijuana para romper esquemas, con llenos absolutos en sus presentaciones, como la del Rodeo Texcoco, que atiborraron como nunca en su7s 22 años de historia. Ahora, con boletaje agotado, van por su segundo lleno en el Staples Center de Los Ángeles, California, y de última hora se anuncia una segunda fecha. Felicidades.

EDUARDO VERÁSTEGUI, IMPARABLE

El tamaulipeco Eduardo Verástegui se dio a conocer en México como integrante del grupo Kairo, que duró muy poco en el mercado, pero él, gracias a su galanura, incursionó en el mundo de las telenovelas, con cierto éxito. Sus admiradoras lo recuerdan en historias como Una luz en el camino, Alma rebelde, Soñadoras y Contigo o sin ti. Después de eso, Lalo se fue a Estados Unidos a probar suerte y no le fue nada mal. Produjo y actuó en películas como Bella y El Gran Pequeño. Ya para entonces demostró un cambio drástico en su vida: se volvió muy espiritual, al grado de llegar a sumar más de 15 años de abstinencia.

El llamado “monumento Verástegui” además era amigo cercano del presidente Peña Nieto. Fue de los privilegiados que viajaron en el avión presidencial. Sumó miles de seguidores con sus rosarios en vivo y ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo nominó como su asesor en la iniciativa Prosperidad Hispana. Así que si repite el señor del peluquín, el mexicano tendrá oficina en la Casa Blanca.

LA ETERNA SILVIA PINAL

Aunque los memes le atribuyen más edad, como a Chabelo, doña Silvia Pinal cumplió “apenas” 90 años, y los celebró junto a sus hijos en una comilona, con chiles en nogada y una mariscada. “Me siento bien, feliz, llena de ilusión. Me gusta lo que está pasando, espero que esto se componga, que ya no vengan seres se otro planeta”, bromeó y confesó tener planes para su retorno a la televisión con otra historia. Qué diferencia entre la gran diva del cine mexicano y personajes como Andrés García, que a sus 79 años anda achacoso y hasta con pensamientos suicidas. Doña Silvia goza del cariño de la prensa, que llegó hasta su casa para cantarle “Las Mañanitas”. Larga vida a la musa de Buñuel y Diego Rivera.

LA VERDADERA REINA DEL TIKTOK

En redes sociales llaman a Erika Buenfil la reina del TikTok, porque la actriz mexicana ha sorprendido muy gratamente en su faceta cómica. Aunque ya es una mujer madura, la Buenfil luce espectacular y encanta a sus fans, pero la verdadera reina del TikTok se llama Francesa Mirada, es róxima semana una memoria excepcional y una capacidad dramática innata, por eso sorprende con monólogos larguísimos, que suponen un reto hasta para actores de carrera. Si usted no la ha visto, le sugiero que la busque el YouTube. Pasará momentos muy agradables con un humorismo blanco, para compartir en familia ahora que debemos mantenernos en casa.

