Don Chayo por última vez junto a Cardenales de Nuevo León

KATIE ANGEL UNE TALENTO CON NAEL Y JUSTIN

La estrella de las redes sociales nacida en Los Angeles, California, Katie Angel, hace mancuerna con los jóvenes veteranos Justin y Nael, responsables del tema que cantan los tres, “Juntos para siempre”, que está llegando al millón de vistas en plataformas digitales. Con ellos platiqué vía telefónica y para quienes no sepan mucho de la historia de esta artista, es preciso recalcar que ella estudió medicina y aunque su fama la ha adquirido a través de las redes sociales, en donde tiene un canal de TV (en YouTube), es una joven de 28 años, de belleza emocional cautivadora, independientemente de la física, con la que transmite letras propositivas en el género K-Pop, Urbano y Pop. En paralelo con su carrera como exitosa influencer, con un alcance de más de 14 millones de seguidores, su último video, Se acabó, ha tenido un impacto de 52 millones de vistas, convirtiéndola en tendencia mundial.

Amable, educada y con sentido del humor, Katie acepta que el camino no ha sido sencillo, pero se asume como cualquier persona con deseos de triunfo; y como cualquier hijo de vecino, se levanta con hambre de ser y de compartir su vida con sus seguidores, a quienes tiene en alta estima. Y ahora en el camino ha encontrado a Nael y Justin, quienes no pasan de los 30 años, mismos que a su muy corta edad han recibido infinidad de reconocimientos en las diferentes áreas en la industria de la música en las que se desenvuelven, pues son directores, cantantes, bailarines y productores musicales. Ellos se declaran completamente feministas y aceptan que la mujer en general es una influencia para su música y es una de las razones por las que deciden trabajar con Katie, no solo en este tema, que está teniendo gran aceptación, los tres comentan que esperan el momento en que se puedan hacer conciertos presenciales para realizar varios juntos y llevar su música los fanáticos de los tres, quienes se sorprenderán con lo que pueden hacer juntos.

CARLOS CUEVAS SERÁ PEDRO VARGAS, EN LA BIOSERIE DE JOSE ALFREDO QUE SE PELEAN NETFLIX, HBO Y AMAZON

José Alfredo Jiménez Jr. está en la etapa final de revisión del libreto de la primera etapa de la serie basada en la vida de su padre, quien es considerado el mejor compositor de música ranchera de nuestro país. La historia empezará en 1950, año en el que compuso su primer tema “Yo” (22 de febrero de ese año) y pasará por todas las historias que sirvieron para inspirar los 236 temas grabados, de los que 44 fueron cantados y hechos éxitos por El Ídolo del Pueblo, Pedro Infante. A finales de este año es muy posible que inicie el casting para dar vida al compositor desde niño, adolescente y adulto; y en pláticas que ha tenido con diferentes personalidades, Carlos Cuevas es posiblemente la primera figura que ha sido invitada a participar en la serie, personificando a Pedro Vargas, quien formó parte importante en la vida de José Alfredo. El retoño de José Alfredo en breve informará qué empresa de la industria será la encargada en producirla pues Disney, que en un inicio se mostró interesada, declinó por la pandemia mundial y por concentrarse en realizar las biografías de Julio Iglesias y Selena. Pepe Bastón, exejecutivo de Televisa y esposo de Eva Longoria, es quien tiene la responsabilidad de negociar con las empresas interesadas, entre las que se encuentran Netflix, Amazon, HBO y una empresa española, pues hay que recordar que el autor de “La media vuelta” es un ídolo en la Madre Patria.

José Alfredo Jr. posee más de 60 temas inéditos, escritos de puño y letra de su padre, y junto con la disquera Universal ha ido negociando con diferentes artistas para que los graben. Entre ellos se encuentran: Alex Lora, Saúl del grupo Caifanes, Leonel García, Reyli Barba y Bertín Osborne. Por su parte, el maestro Armando Manzanero tiene 6 temas a los que puso música y en breve decidirán a qué cantantes entregarán el material.

DON CHAYO REGRESA POR ÚLTIMA VEZ A CARDENALES DE NUEVO LEÓN

Diez meses después de dejar a Cardenales, Don Chayo ha decidido cantar por última vez con la agrupación de la que fue fundador hace 4 décadas, y será el próximo 3 de octubre a las 21 horas cuando desde el Pabellón M, en Monterrey, Nuevo León, transmitirán el concierto titulado ¡Por última vez juntos!, recital organizado por Representaciones Elite. Los accesos para ver el concierto se venden a través de www.salaestelar.com; Don Chayo acepta que todos los días extraña cantar con Cardenales pero dio su palabra a su hijo menor de apoyarlo con la agrupación Don Chayo y Su Fortaleza Norteña, con quienes está estrenado nuevo tema musical, “Fuego contra fuego”, que desde el viernes se escucha por las diferentes plataformas digitales y que se desprende de su material Mis Éxitos Vol.1.

El boleto para el concierto tiene un costo de 100 pesos y si desea acceder a un grupo VIP para poder conversar con la agrupación, tendrá un costo de 349 pesos.

JOAN SEBASTIAN Y ANGÉLICA MARÍA REESTRENAN “AMOR DEL BUENO”

Atemporal es el último disco del finado Joan Sebastian que Universal, disquera del orgullo de Juliantla, ha sacado al mercado; contiene 12 temas, uno de ellos lo cantó El Rey del Jaripeo junto a La Novia de América hace 11 años, y ha sido reestrenado este fin de semana. La canción “Amor del bueno” tiene más de 2 millones de reproducciones desde su estreno y actualmente en esta segunda etapa está superando las 350 mil vistas con un video que narra en melodrama la historia de una relación amorosa en donde se ve un televisor antiguo en cuya pantalla aparecen Angélica María y Joan en blanco y negro, interpretando el tema que representa la historia de la pareja protagónica. Échele un ojo, estoy seguro que le va a gustar.



