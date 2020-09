El vacío de frenaaa

“La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor”, escribió Winston Churchill, y es lo que ocurre con el Presidente, vuela más alto frente a una oposición blanda, endeble, frágil conocida como frente nacional anti AMLO, frenaaa ( no me equivoco, no es error, … frenaaa siempre irá con minúsculas).

Lo que comenzó con caravanas de autos, ha transitado hacia algunas tiendas de campaña en Avenida Juárez y en la Plancha del Zócalo tan vacías, como las propias ideas de quienes se suponen las ocupan.

El Presidente ha garantizado el derecho a la protesta y a disentir, de hecho nunca un mandatario desde los tiempos del presidente Madero había sido tan atacado; sin embargo, la gente lo continúa apoyando y es uno de los cinco mandatarios mejor evaluados del mundo.

Si hoy se repitieran las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ganaría de nueva cuenta y con seis puntos más de ventaja, de acuerdo a un estudio de Parametría. Es decir, su preferencia llegaría al 59 por ciento más que el 53.17 por ciento del total de los votos obtenidos en 2018.

Exigen que López Obrador renuncie a la presidencia antes del 30 de noviembre de 2020 y una vez que esto ocurra: “preparar un candidato para las nuevas elecciones que sea arropado por todos los partidos de oposición”, lo anterior a pesar de que no hay precedente de una dimisión presidencial desde el periodo revolucionario.

Las demandas de frenaaa no tienen razón de ser, la democracia se gana con votos, y no pidiendo la destitución de alguien que tuvo 30 millones de votos y que en las encuestas está muy bien posicionado como Presidente; pedir su destitución es no ser democráticos.

Si nos les gusta este Gobierno, que se organicen para formular una propuesta que le dé a la gente una alternativa, y no solicitando la renuncia de un Presidente legítimo.

No olvidemos que este grupo perdió los privilegios que antes tenían con anteriores Gobiernos, no pagaban impuestos, son ellos quienes desmantelaron los servicios de educación y salud para privatizarlos, abandonaron el campo, les negaron oportunidades a los jóvenes llamándolos simplemente “ninis”, son ellos los que ahora pretenden que el pasado regrese; andan enfurecidos, y quieren crear distorsión en el país.

Mencionemos también la poca convocatoria que han tenido; desacreditados, sus casas de campaña están vacías: vacías de propuestas, de objetividad, de claridad, de asideros, de alternativas sociales, por eso se las lleva el viento.

Es finalmente una manifestación carente de propuestas, de análisis sólidos, de fundamento.

El fracaso en todas sus convocatorias es evidente, se han enfocado en insultar y difamar, baste decir que en el sitio web del movimiento uno de los índices lleva como título, “Cochinometro Pejidencial”: … ¡así el nivel!

López Obrador les ha comentado: “Nada más les mando a decir que no coman ansias, que ya viene la revocación del mandato, nosotros mismos propusimos una Reforma Constitucional para que en el 22 se le pregunte a la gente: ‘¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie?’, y va a haber una votación”.

Nicolás Loza Otero, investigador en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO) México considera a su vez, que: “López Obrador debería darle las gracias a los integrantes de FRENAAA y a su dirigente, porque no creo que haya una oposición más útil que esa, es una oposición escandalosa, irrelevante políticamente, sin ninguna incidencia en el plano electoral propiamente y con una demanda ridícula de que renuncie el presidente”, explica el académico. (Las mayúsculas en las siglas son del autor).

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado el discurso del frente nacional anti-AMLO, y respondió a Gilberto Lozano, dirigente de este grupo, recordándole que la Guerra Fría y la Unión Soviética son cosa del pasado.

"Se quedaron por ahí en la Guerra Fría, se les olvidó que se cayó el muro de Berlín, que la Unión Soviética ya no existe", dijo Sheinbaum tras garantizar la libertad de manifestación de esta agrupación. En todo momento han tenido todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades.

AMLO ha sugerido que los dirigentes se queden a dormir en el campamento del Zócalo, no lo hacen, descansan en hoteles, abandonando a sus seguidores: su propuesta es efímera, hueca, acomodaticia.

¿Vieron ustedes, estimados lectores, el video de un matrimonio que en estos días llega a la plancha del Zócalo para unirse al "plantón" con dos hombres cargadores a los que su jefe les indica, con sólo mover un dedo, donde acomodar y montar sus pertenencias y tienda de campaña como si se tratara de un solaz día de campo?

