El populismo de morena como vergüenza global

La pandemia ha impactado completamente a nuestro país y al planeta, sus consecuencias son tales que aún no dimensionamos qué ámbitos va a afectar; en ese sentido y bajo la lógica de que a problemas comunes necesitamos soluciones conjuntas, la Asamblea General de las Naciones Unidas recibió el mensaje en video de los líderes de los 193 países que la conforman.

Los Jefes de Estado y de Gobierno enviaron mensajes de diversa índole haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para afrontar los retos derivados del COVID-19; algunos, como Ángela Merkel, Canciller de Alemania, reflexionaron sobre la urgencia de reformar los mecanismos de toma de decisiones en el seno de la ONU y resaltó la necesidad de encontrar respuestas comunes y viables para los grandes problemas globales.

Por su parte, el Papa Francisco afirmó que el coronavirus nos enfrenta como sociedad a un importante dilema: escoger entre la solidaridad mundial o el aislamiento que solamente dejará como resultado el empobrecimiento de importantes sectores vulnerables en todos los países.

Emmanuel Macron, Presidente de Francia, afirmó que es necesario construir nuevos acuerdos y sostuvo que “el mundo no puede reducirse a la rivalidad de China y Estados Unidos, pese a la importancia global de esos dos países” y sostuvo que la salida mundial a la pandemia solamente puede venir si cooperamos entre todos.

Pero tres líderes mundiales que son señalados como los peores en gestión de la pandemia en sus naciones pronunciaron discursos ajenos a la realidad.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos que hoy es el epicentro de la pandemia con más de 7 millones de contagios y más de 200 mil fallecimientos, responsabilizó a China por los alcances del coronavirus. Refrendó que su administración ha colocado a su país primero y que todos los demás países deberían hacer lo mismo.

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, responsabilizó a los medios de comunicación de “politizar el coronavirus” y sembrar pánico entre la población; sí, él es quien dijo que el COVID-19 era solamente una “gripita”, pero hoy su país registra más de 4.6 millones de contagios y más de 140 mil muertos.

Pero López Obrador sobrepasó a estos últimos mandatarios con un discurso tan lleno de mentiras e incoherencias que al escucharlo es casi imposible de creer que se trate del presidente de un país como México, no solo por lo grave de la pandemia, sino porque su contenido fue un penoso resumen de sus conferencias mañaneras. Presumió la rifa (no rifa) del avión presidencial y al mismo tiempo anunció que está en venta, incluso se atrevió a hacer referencia a Benito Mussolini, el dictador italiano responsable de más de un millón de asesinatos y uno de los socios de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial.

Este demencial discurso solo muestra que lo dicho por Ricardo Anaya, excandidato presidencial panista en 2018, era realidad; Anaya afirmó que el problema no era la edad de López, sino que sus ideas viejas no le permitían comprender el mundo del Siglo XXI. Cuando todos los líderes mundiales hablaban de unir esfuerzos y solidaridad global, Andrés Manuel nos hizo pasar por una vergüenza a nivel internacional.

Lo peor es que el mensaje enviado al mundo es que México es un país con un gobierno extraviado de la realidad, que prefiere contar “anécdotas” a plantear propuestas serias; la consecuencia inevitable es que seguimos perdiendo como nación espacios en los foros internacionales que muy difícilmente podremos recuperar. Necesitamos una política exterior con visión global pero basada en la realidad, no en un fanatismo electorero que no tiene relevancia en las Naciones Unidas. Lo sucedido la semana pasada solamente es una muestra más de que el populismo es tan vacío que no tiene nada que ofrecer cuando se trata de atender los verdaderos problemas del mundo. Al tiempo…

