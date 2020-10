Histórico fallo de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional llevar a cabo una consulta popular para esclarecer decisiones políticas y emprender un proceso judicial contra ex-funcionarios del gobierno federal.

El fallo es histórico y significa un doble triunfo: se fortalece la democracia al darle poder al pueblo y se envía un mensaje contra la impunidad de años y años de saqueos.

Con ello, en este 2020 la Corte abre la vía hacia la democracia directa y participativa. El pueblo de México es el que hoy decide, ya no hay duda de ello. Recordemos que desde el 2012 cuatro propuestas de consulta popular fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a juicio de la mayoría de los ministros, incidían en temas vedados para este ejercicio de democracia directa. Esto ha cambiado.

Nunca antes en la historia contemporánea del país se había dado este ejercicio de democracia directa y participativa, que significa un paso trascendental para la construcción de una verdadera democracia que respete la conciencia de un pueblo que se sabe soberano, y exige la acción inteligente de quienes nos representan.

Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos para que los ciudadanos decidan asuntos torales de la nación a través de una consulta.

En México hay reclamos históricos acumulados y sin resolver que hubieran merecido una consulta en su momento, un ejercicio de democracia directa para promover el esclarecimiento de graves hechos como: la Matanza de Tlatlaya; la Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; el Fobaproa; la Masacre de Tlatelolco; la Masacre de Atenco; la Matanza de Aguas Blancas; la Guerra contra el Narco: todos, hechos que fueron dejando sellos de impunidad e injusticia a lo largo de varios sexenios. Ninguno de ellos debe continuar impune.

La soberanía debe residir en el pueblo, muestra de ello es la causa social que logró recabar más de 2 millones y medio de firmas en dos semanas para que se revise penalmente la actuación de los ex titulares del Ejecutivo federal y se recabe la opinión de la sociedad ante asuntos de trascendencia nacional como los antes mencionados.

La encuesta fue un éxito, y la consulta también lo será,…“es un derecho humano”, como expresó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, SCJN, Arturo Zaldívar dijo a su vez, que: “no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional”.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformularon la pregunta que planteó realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la pregunta que será enviada al Senado quedó así: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

Aunque no se mencionen los nombres de los ex presidentes, (como se propuso originalmente), “a fin de que la pregunta no fuera dirigida a ninguna persona en particular”, sabemos que en el núcleo de la nueva redacción continúa el proceso para desmontar la estructura de impunidad que se construyó en torno a los titulares del poder Ejecutivo en sexenios pasados que causaron graves daños en lo político, en lo económico, en lo social, y en lo humano.

El fallo de la SCJN significa también: “que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución, que a la letra dice: “que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Es la esencia de la democracia, ha comentado el Presidente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN envió la resolución al Senado de la República como Cámara que dio origen a la propuesta.

Posteriormente, se enviará a la Cámara de Diputados para que sea analizada y votada como antes en el Senado. En caso de tener luz verde, se enviará al Instituto Nacional Electoral, INE que será el organizador y rector de la consulta ciudadana.

Avanzamos hacia un proceso de cambio profundo, el fallo es una herramienta fundamental para continuar con la transformación a la que aspiramos millones de mexicanos.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro