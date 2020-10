PolíticaConfidencial El cabildeo de Calderón no hizo efecto

• Incendios políticos en la autodenominada 4T. Nos cuentan que el pleito por la dirigencia de Morena es apenas la punta del iceberg que ha dividido a las bancadas en Diputados y Senado, en Marios y Porfirios. Hay francas reyertas en el gabinete presidencial. Y también hay líos de Morena con sus aliados políticos, y todo junto es un peligroso coctel que impactaría hasta las elecciones en gubernaturas… ¿y la Secretaría de Gobernación?

• Margarita Zavala y Felipe Calderón tronaron al enterarse que el magistrado José Luis Vargas perfila negarles el registro de México Libre. La ex diputada confía en que el resto de colegas de Vargas en el Tribunal Electoral le den la vuelta y admitan sus reclamos. El cabildeo del propio ex presidente, al parecer, no surtió efectos… ¿o sí? Ya veremos, por lo pronto saquen las palomitas.

• Hugo López-Gatell se lavó las manos en el caso del robo de medicamentos contra el cáncer. Es un asunto entre particulares, deslindó. Pero nos dicen que el subsecretario de Salud y la Cofepris deben más explicaciones. No poder mantener en resguardo medicamentos en inmuebles propiedad del gobierno lo obliga en muchas ocasiones a recurrir a privados, nos dicen, aún así, existen muchas dudas

