Exhiben a medio hermano de Pedro Fernández

LOS MIEMBROS AL AIRE EXHIBEN COMO TRANZAS A MEDIO HERMANO DE PEDRO FERNÁNDEZ Y A EX PORTERO DEL AMÉRICA

Durante la emisión del programa Miembros al aire del pasado jueves 15 de octubre, Paul Stanley, Jorge “El Burro” Van Rankin y Mauricio Mancera le solicitaron al aire a Gerardo, el medio hermano de Pedrito Fernández, que entregue el dinero que su ex novia Yuliana Peniche, con quien sostuvo un romance hace más de una década, le prestó de buena fe. Yuliana reveló durante una dinámica en el programa que Gerardo dejó de contestarle el teléfono, se hizo el desentendido y dejó de hablarle a Peniche, lo que la joven actriz calificó de robo. En la misma emisión, Raúl Araiza también acepto que en algún momento de su vida el exportero del América Héctor Miguel Zelada le quedó a deber 50 mil pesos y hasta el 15 de octubre de este año el Negrito Araiza no había recibido pago alguno. Vaya revelaciones que surgen en ese programa que se transmite todos los jueves a las 21:30 por Unicable.

También te puede interesar: Supera Nuevo León otra vez los 500 contagios diarios

Inicia "chapulineo" en el Congreso de Nuevo León

ÁNGELES AZULES, BRYNDIS Y LORENZO DE MONTECLARO SE UNEN EN PRO DE MÚSICOS Y CANTANTES

Julián Tapia, compositor y ahora también administrador de regalías editoriales y distribuidor de música digital busca, a través de Mexsound, generar junto con agrupaciones como Ángeles Azules, la creación de una agencia federal de recaudación para pagar lo justo y en tiempo a los compositores, producto de las regalías devengadas por derechos de autor, interpretación, ejecución pública y editoriales. Julian invita abiertamente a intérpretes y músicos a que se unan en este esfuerzo para llevar ante el Congreso de la Unión y turnar una iniciativa a la comisión de dictamen correspondiente para su estudio, con el propósito de que se apruebe y se convierta en ley y se apruebe un modelo similar al que Estados Unidos tiene y con el que se generan millones de dólares para el gobierno con tan solo cuidar los derechos de los autores. Tapia me dijo que es una alternativa para que las plataformas digitales paguen lo justo por regalías, cuando México es el principal consumidor de contenido a nivel global en YouTube y el artista no recibe dinero por la reproducción de su trabajo. La idea es evitar que compañías disqueras o algunas asociaciones cobren impunemente dinero que no les corresponde, lo que ha causado que, literalmente, infinidad de compositores mueran en la pobreza.

TALINA FERNÁNDEZ ASEGURA QUE LA MUJER HA OLVIDADO EL LENGUAJE FEMENINO

“La Dama del Buen Decir”, Talina Fernández, dará una plática por internet (streaming) a mujeres interesadas en conocer su criterio, mismo que ha formado tras infinidad de libros leídos y vivencias personales a sus 76 años de vida recién cumplidos, mismos que compartirá el 20 de noviembre a las 20 horas. Los boletos están en preventa hasta el sábado 18 de noviembre a $100.00 pesos y dos días antes costarán $120.00 pesos más cargo de servicio en taquillacero.com. Los participantes recibirán un boleto virtual con la dirección electrónica y una contraseña para presenciar el evento, completamente en vivo con audio y video profesional.

Mas viva que nunca, la conductora de Sale el Sol me platicó vía telefónica que las mujeres han olvidado el lenguaje femenino, por lo que quiere ayudar a avanzar día a día en el respeto y visibilidad de la mujer porque la paridad, en su opinión, no se ha conseguido y está distante aún. Me comentó que ha vivido discriminación de género o desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pues mucho tiempo de su vida ganó la décima parte de lo que pagaban a un hombre. Esas vivencias son de las miles que a corazón abierto platicará Talina con el sutil idioma que derrumba todas las barreras.

BANDA MS VIAJA A MIAMI CON PRUEBA DE COViD EN MANO

Después de 7 meses de no viajar y estar confinados en su natal Mazatlán, Sinaloa, los integrantes de La MS llegaron este lunes a Miami para cantar en la ceremonia de los Premios Billboard (premian a los cantantes más grandes y populares del momento, canciones e intérpretes más exitosos), en donde son finalistas en 3 categorías y la producción de Telemundo les pidió que cada uno de los 16 integrantes tenían que llegar a Florida con prueba de COVID 19 negativa; aunque el mismo 21 de octubre, antes de pasar por la alfombra roja, se tendrán que realizar una prueba más para evitar contagios y cumplir con los protocolos que exige la cadena de TV para poder llevar a cabo el evento que se podrá ver por el canal Telemundo, a las 21 horas de México. Después de estar en Miami la banda tendrá su segundo viaje de dos días a Los Ángeles, California, en donde grabarán su participación a puerta cerrada en el programa Tu Night Show, con Omar Chaparro, en donde también por protocolo sanitario cada miembro se realizará prueba de COVID 19.

Consejos para comprar un colchón ¡No pongas en juego tu descanso! Sigue estas recomendaciones y compra el colchón que se ajuste a tus necesidades

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro