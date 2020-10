Cáncer de mama, una lucha abandonada por la 4T

Hoy 19 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de generar conciencia y sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección oportuna de esta enfermedad.

A nivel mundial se producen 1.3 millones de casos nuevos y más de 450 mil fallecimientos por este mal que se ha convertido en la segunda causa de muerte. Desde hace 14 años, el cáncer de mama se convirtió en la primera causa de muerte de las mujeres en México. En 2019, por cada 100 mil mujeres de más de 20 años, se reportaron 35 casos nuevos de esta enfermedad; 18 mujeres fallecen por este padecimiento al día, pero el 95% de ellas pudo haberse salvado si se hubiera detectado a tiempo. En nuestro país cada año se detectan más de 23 mil nuevos casos, un promedio de 60 al día, que derivan en 6 mil muertes al año.

Lejos de respaldar a las millones de mujeres mexicanas que luchan contra esta enfermedad, el gobierno federal les ha quitado posibilidades de tratamiento haciendo sus vidas más difíciles.

A inicios de este año, señalamos el error que significó la cancelación del Seguro Popular y la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) al carecer de viabilidad financiera y operativa; con la promesa de dar “todo gratis para todos”, algo que es evidentemente insostenible, el capricho del presidente dejó desprotegidos a millones de mexicanos que hoy no saben a quién dirigirse para informarse sobre cómo continuar sus tratamientos médicos.

Cabe señalar que fue justo la desaparición del Seguro Popular lo que provocó que los acuerdos con algunas organizaciones civiles como la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), que atendía cada año a más de 5 mil 800 mujeres que representa el 7% de los casos a nivel nacional, se quedó sin recursos para seguir atendiendo de forma gratuita. Así, de un día a otro y sin alternativa alguna, miles de pacientes se quedaron sin atención y se acercaron al Instituto de Cancerología que se encuentra saturado.

Por si fuera poco, el Presupuesto 2021 enviado por el gobierno federal a la Cámara de Diputados, prevé un recorte de 26% de los recursos destinados para atender el cáncer de mama, dejando a miles de mujeres sin tratamiento.

Lo anterior solamente confirma que las mujeres no somos una prioridad para este gobierno, porque de serlo no se hubiesen empeñado desde el principio en destruir todo aquello que había costado tanto construir como el programa de estancias infantiles que permitían a más de 300 mil madres seguir trabajando; no se le hubieran puesto trabas al programa de refugios para mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar dejándolas en el desamparo y expuestas a ser asesinadas; ni se minimizaría la violencia de género que provoca que cada día 11 mujeres no regresen a sus casas.

Este día recordemos que es importante que las mujeres mayores de 20 años se autoexploren al menos una vez al mes y se hagan un examen clínico de preferencia cada año, mientras que las mujeres mayores de 40 deben realizarse una mastografía y ultrasonido al menos una vez al año, particularmente si tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Sin miedo hay que tocarnos, más vale prevenir y recibir un tratamiento oportuno. Ámate, tócate y detecta a tiempo. Salvemos vidas.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro