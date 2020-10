Ejército, una institución cada vez más débil

El ejército mexicano no tendría que estar haciendo labores que no le corresponden. Eso lo supimos desde que el ex Presidente Felipe Calderón los sacó de los cuarteles para la supuesta guerra contra el narcotráfico que sólo demostró un incremento en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y en contra de ellos también.

Esa situación ha minado drásticamente la apreciación de confianza que se puede tener de la Fuerzas Armadas. Lamentablemente, el gobierno de Enrique Peña Nieto siguió por la misma “inercia”. Que exhibe a las Fuerzas Armadas hasta en complicidades. Así que la reputación se ha ido minando a lo largo de esta década sangrienta, en donde el crimen organizado ha sido el protagonista de estas historias.

Lo del General Cienfuegos también pone en entre dicho la relación bilateral de México y Estados Unidos en materia de seguridad pública. La tensión se agrava con esta detención por lo que representa de ese pasado que “arrastramos” y la situación electoral en este momento tanto en nuestro vecino país del norte como aquí.

Los cuestionamientos no son sólo contra las Fuerzas Armadas, son hacia el Estado Mexicano para saber lejos de toda duda si seguiremos una misma ruta sin retorno que cada día se descubre ha hecho ya demasiado daño al país. No podemos jugar con esto. Menos cuando una de nuestras instituciones se debilita cada día más conforme la impunidad y la corrupción no cesan.

