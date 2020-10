Nuevos impuestos para México, logro de la 4T

Sin importarle las necesidades de toda una generación que enfrenta una nueva realidad donde el uso del internet, telefonía celular y computadoras son vitales y no un lujo; la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados dio el banderazo al incremento de impuestos que llegarán a partir de enero próximo.

Y con esta decisión, empujada por la mayoría en San Lázaro a petición del Ejecutivo federal, se ahorcará con intensidad los bolsillos de las familias mexicanas en medio de una crisis económicas más dura desde 1932 que de acuerdo a FocusEconomics registrará una contracción este año en México de casi 10 por ciento.

Es un completo despropósito aplicar este incremento al cobro de servicios de internet y telefonía cuando desde el inicio de la pandemia fueron las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) los medios de trabajo a distancia y educación. Tan sólo en el actual ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que alrededor de 30 millones de estudiantes toman clases en línea.

¿Serán entonces los más desprotegidos en nuestro país quienes terminaran pagando este logro de la 4T? La triste respuesta es que sí, pues este impuesto formará parte del Paquete Económico 2021 acentuando la pobreza y la falta de oportunidades.

Dejemos en claro que en todo momento, la oposición, encabezada por Acción Nacional, se opuso a la aprobación de esta ley que impondrá un alza del 7% en las cuotas a concesionarios del espectro radioeléctrico, quienes aumentarán sus tarifas a sus usuarios debido a la nueva Ley Federal de Derechos, aprobada en el pleno por diputados de la 4T.

De esta forma, se trazará una barrera económica para las familias con menos recursos, además que desalentará la inversión para nuevos proveedores de estos servicios.

Ahora ya no pueden negarlo. Morena con pretexto de aplicar impuestos a Netflix, Uber, entre otras tantas plataformas sacrificará a millones de mexicanos y privará de más oportunidades— educación y trabajo— a sectores fuertemente golpeados.

En este momento urge apoyar a los ciudadanos con medidas como el Ingreso Básico Universal (IBU) por 3 mil 207 pesos que legisladores del PAN han impulsado desde marzo. Apoyemos, no pongamos el pie a los mexicanos con este tipo de impuestos pues bastante tenemos con la crisis, la pandemia y la creciente ola de violencia que nos coloca en uno de los periodos más violentos de nuestra historia contemporánea.

No hay nada que celebrar, no hay nada que aplaudir. En los primeros 22 meses de la actual administración casi 64 mil homicidios dolosos han teñido las calles de todo el país; es decir, arriba del 10% a lo que se vivía a finales del sexenio pasado. No cabe duda que todos los indicadores que deja Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública son una vergüenza que dilapida vidas y cercena familias enteras.

Es más, en este mismo periodo se cuentan más de mil 788 feminicidios, un incremento de 17% respecto a los últimos 22 meses de la administración anterior, mientras el secuestro y el robo con violencia suma en el actual gobierno 2 mil 588 y 484 mil 892 casos, respectivamente.

Estos son los logros de la 4T que con una actitud totalmente engreída presume en medio de la necesidad de un gran país en medio de enormes catástrofes.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro