La dualidad de Becky G

En esta nueva era de la música, surgieron artistas que llegaron a marcar una evolución, pues su esfuerzo, su versatilidad y sus ganas de ascender en la industria han traído como resultado canciones que hoy forman parte del colectivo.

Y es que, a pesar de que la carrera dentro del mundo del entretenimiento es de resistencia y no de velocidad, los artistas de esta generación han logrado combinar ambos aspectos y regalarnos música de calidad con inmediatez.

Becky G es un ejemplo de ello, de constancia, perseverancia y esfuerzo, pues desde su comienzo fue creciendo, poco a poco, en uno de los géneros más recurridos hoy en día: el urbano. Y sin importar que navegaba entre grandes tiburones del género, supo moverse y llegar a convertirse en una de las representantes mejor consolidadas de esta nueva generación de artistas.

Hoy por hoy, Rebecca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G, se sabe triunfadora, pero a la vez avanza con estandarte de humildad y siente tener una responsabilidad como artista.

“Siento una responsabilidad como artista, y por eso busco utilizar mi plataforma para ayudar, hacer consciencia, y también quiero usar mi música como terapia y dar un poquito de luz a mis fans que, si están en casa y no pueden salir, que bailen un poquito, ver este video y escapar un poco, porque yo creo que eso ha sido para mí, una forma de terapia que me ha ayudado mucho en tiempos, muy, muy difíciles, y me da orgullo saber que aún puedo crear en estos tiempos y traerles algo divertido”.

Es por ello que Becky G viene con una canción en la que incluso se revolucionó a ella misma y, en conjunto con Ozuna, encontró el equilibrio perfecto que hace de esta canción una terapia para las emociones de quien la escucha y disfruta.

“Por eso digo que soy Mala Santa, porque soy la santita que puede ser mala a veces, y todas las mujeres tenemos una dualidad que nos hace poder ser diferentes cosas. Tengo mi lado sexy, sensual, empoderada, pero también soy una persona muy dulce. Los dos lados son parte de mí, y depende la situación y el contexto… la canción es muy oscura, muy sensual”.

A pesar de las complicaciones que está atravesando el mundo, Becky G se ha convertido en una artista destacada y ha logrado reunir nominaciones en grandes premios.

“Estoy muy agradecida por el reconocimiento, especialmente por estar nominada al lado de grandes artistas que son súper talentosos y que han sacrificado mucho para llegar a donde están. Y yo siento que sólo con estar nominada es algo muy grande, yo ya me creo muy ganadora, y si llevamos los premios, perfecto, y si no, pues mi vida no cambia, mi valor como artista y persona no está en los premios, sino que es con mi público, con mis fans y estar nominada es maravilloso”.

