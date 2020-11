PolíticaConfidencial Conferencias matutinas, entre transparencia y extensión

• AMLO y sus tres horas de conferencia. Este miércoles llamó la atención que la comparecencia en Palacio Nacional ante los medios de comunicación se prolongara poco más de tres horas. De las más largas en lo que va del sexenio. Y si a eso se suma que por la tarde hay al menos dos conferencias más, casi son cinco horas, pero la pregunta es si eso significa más transparencia…

• ¿MISOGINIA en el Senado? Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Alta dice que para nada se trata de misoginia el impugnar el resolutivo del INE que pugna por siete de 15 candidaturas a gobernador del próximo año que sean para mujeres… pero crece el clamor de senadoras y diputadas que ven algo más que un supuesto rebase de atribuciones por parte del INE.

• VACUNA contra covid-19 sin recursos etiquetados. La mayoría de Morena se rehusó en la Cámara de Diputados a etiquetar recursos para la compra de vacunas. Algunos diputados como Javier Hidalgo dijeron que eso no era necesario, que con la voluntad de comprarlas basta. Para Pablo Gómez la insistencia del PRI en el tema no fue más que circo. Ojalá no falten recursos…

• ¿CAMBIOS EN EL GABINETE? A raíz de la versión del periodista Darío Celis en torno a la salida de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda se desataron las versiones que presagian un cisma en el equipo presidencial. Nos dicen que hace unas semanas, cuando López Obrador preguntó quién se iba, además de Alfonso Durazo, no se levantaron más manos… pero cuando el río suena.

Y EN JALISCO

• Los consejeros del IEPC Jalisco andan muy divididos y recibiendo muchas presiones para pronto definir si habrá o no paridad en las candidaturas más importantes de la ZMG. Las consejeras se inclinan por cinco hombres y cinco mujeres en los municipios más importantes. Todo está detenido, la decisión tendrá que venir en estos días y seguro será un tema que se seguirá hablando en este espacio porque afectará a todos los partidos en edad de merecer.

• Alberto Uribe, ex director de política doméstica en la SRE, aunque se dice candidato de Morena a Guadalajara o a Tlajomulco o a Zapopan, todo indica que sus tiradas son en su imaginario porque no cuenta ni con grupo en Morena Jalisco y ni siquiera ha negociado con el que trae hasta ahorita más canicas y presupuesto que es Carlos Lomelí. A quien se le ha escuchado decir que a él no se le ha acercado ni a ningún otro grupo. Así que parece que la aspiración de Uribe es de imaginación y con la esperanza de que algún día Marcelo Ebrard lo reciba en su oficina para darle la bendición de una manera más clara.

