La elegancia tiene nombre y apellido: Acura TLX Advance 2021

La cita fue en el ecléctico hotel boutique Demetria, situado en la colonia Americana de Guadalajara. Ahí estaba listo el sedán más elegante, equipado y sofisticado que Acura ha comercializado en los últimos años, el sedán TLX Advance 2021. Al manejarlo, me invade un clima de comodidad y elegancia y se impone el trazado de su tablero que dicho sea de paso, es uno de los más cómodos y completos del mercado.

El ruido de su motor turbo de 2.0 litros me llama la atención pues se le acondicionó una especie de filtro que le imprime un sonido más deportivo, pero sin perder la clase. Considero que este tipo de detalles son elementos que para los consumidores “puristas”, es una factor determinante en la toma de decisiones.

Al charlar con Fernando Maqueo, quien por cierto dirige desde Guadalajara las comunicaciones de Honda y Acura, me entero que este auto, en materia de seguridad dicta tendencia mundial pues es el primero en ofrecer una bolsa de aire que se encuentra en el volante y que en caso de colisión, ésta envuelve prácticamente la cabeza del conductor, ofreciendo una mayor protección.

Definitivamente las calles de Guadalajara y sus góticas estructuras como el Templo del Expiatorio, lucen más elegantes al paso de este sedán. Es por eso que con la luz de la tarde, decido hacer un par de fotos que resultan más atractivas. El maridaje perfecto, para una postal perfecta. Lo mismo ocurrió al transitar por otras emblemáticas edificaciones de La Perla Tapatía.

Debajo de su cofre hay un motor de aleación de aluminio de 4 cilindros en 2.0 litros turbo, con 16 válvulas DOHC con VTEC, que genera una potencia de 261 caballos de fuerza a 6 mil 500 revoluciones por minuto y un silencioso torque de 260 libras pie de entre 3 mil y 4 mil revoluciones por minuto; toda esta sinfonía de motorización da como resultado un auto que genera mucha seguridad al conducirlo.

Paletas de cambio al volante, transmisión automática de 10 velocidades, barra estabilizadora tanto delantera como trasera, alerta de atención del conductor, asistencia a la estabilidad al vehículo, bolsas de aire, frontales, laterales, tipo cortina y para rodillas, control de velocidades crucero adaptativo, sensor de volcadura, doble escape cromado, volante forrado con piel y un largo etcétera que puedo mencionar pero mejor le doy el precio de este “avión” sobe el asfalto: $899,900 pesos. Tome nota.

BAIC X65 en Tapalpa

Hay coches que al verlos pasar pasan desapercibidos, pero cuando se percatan que es un BAIC, vuelven mirarlo para confirmar su originalidad. Es el caso de la SUV BAIC Senova X65 que rodamos de Guadalajara al Pueblo Mágico de Tapalpa. Se trata de un vehículo que cumple pues ofrece comodidad, confort y conectividad, este último detalle muy importante a la hora de emprender una ruta de aventura.

Puse a prueba su motor de 2.0 litros en las brechas de Atemajac de Brizuela, Jalisco que conectan con Tapalpa, y puedo decir que, aunque en algunos tramos se percibió el famoso “burrito”, su torque de 177 libras pie, le permite eliminar cualquier desequilibrio en curvas, así que respondió muy bien en este peraltado tramo, que hay que decirlo, es un tramo carretero que exige un vehículo con las prestaciones como las que ofrece este vehículo.

Con una buena capacidad de cajuela, asientos abatibles, altura piso-chasis perfecta y suficientes dimensiones, este vehículo es una de las principales apuestas de BAIC en nuestro país, que por cierto se comercializa desde un precio de $321,000 pesos hasta los $393,000 en la versión tope de gama. ¡Estrellita en la frente!

Pitufo Corvette Stingray

Y ya para cerrar le cuento fui uno de los pocos afortunados periodistas de la fuente acreditada en Guadalajara, en probar uno de los bólidos más llamativos y excitantes del mercado, me refiero al Corvette Stingray que para esta prueba, nos tocó en color Rapid Blue, o sea, “azul pitufo”. Pues bien, desde que me subí y lo encendí, me recorrió una escalofriante necesidad de acelerarlo, por lo que no tardé en recorrer las inmediaciones del Estadio Akron, pero aclaro, sin exceder los límites de velocidad.

Esta ¡chulada de maíz prieto! posee una agresiva y poderosa línea con su impresionante motor central, característica de esta octava generación de Corvette, que para los amantes de los “muscle car”, saben bien que se trata de una leyenda súper deportiva, en la que cada detalle ha evolucionado para mantenerlo vigente, potente y dominante.

Fue un encuentro muy divertido y un antojo cumplido, pues hacía mucho tiempo que no me subía a un Corvette y menos a uno que desarrolla el 0 a 100 en tan sólo 3.35 segundos, con una velocidad máxima de 312 kilómetros que le permite su poderoso motor que genera 495 caballos de fuerza. Con razón cuesta $1,999,000 pesos. Así que no se pierdan la reseña en mi canal de YouTube. Recuerde, no hay coche malo, hay mala elección.

