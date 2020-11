La música en la sangre

Entender a la música, es entender que existen diferentes formas de vivirla, de sentirla e incluso de hacerla. Mau & Ricky son de esos artistas que luchan por dar mucho más allá de lo que saben que pueden dar, y que están en constante búsqueda de mejorar, de superarse y sobre todo de entregar a su público, canciones que saben que pueden moverlos emocionalmente.

En el marco del lanzamiento de su nuevo álbum, estrenaron una canción que sin duda alguna encaja con todo lo que hoy en día es su propuesta, “Acabamos de soltar una canción que se llama ‘Ouch’ y ya sale el disco “Refresh” y yo creo que nos dimos cuenta de muchas cosas, porque este tiempo ha sido de crecimiento personal y espiritual, nos dimos cuenta que no hay nada más importante que la identidad que tenemos los seres humanos, y decidimos hacer un disco que literalmente hable y haga lo que representa ‘Mau & Ricky’, lo que somos como artistas, como compositores, porque uno va mutando y cambiando”.

Este nuevo material, llega como luz y reinvención a la vida de Mau & Ricky, quienes después de romper plataformas con su primer álbum, decidieron tomar al toro por los cuernos y embarcarse en una aventura distinta, emocionante y un poco escalofriante pero que sin duda, llegará con mucho más impacto.

“Es muy emocionante porque el disco pasado nos dio tantas alegrías, es un disco que tiene unos números que jamás nos imaginamos, es algo que puede generar presión en los artistas. Sentimos presión, pero a la vez no porque es como empezar de nuevo porque son otros retos y otras cosas, y no comparándolo con el primero, sino ir comparándolo con este álbum nuevo”.

Ahora bien, estos hermanos están alejados de los números, pues lo que realmente les obsesiona es seguir creciendo, es cuestionar sus creaciones y darlo todo de si para que ser cada vez mejores.

“Me obsesiona buscar dentro de las canciones que escribimos, me he dado cuenta que por algún motivo después de ‘Refresh’ nos estamos volviendo más selectivos a la hora de escribir canciones, y sucede que no nos conformamos con una idea comercial, o pegajosa, sino que buscamos algo que suene diferente, nos emociona y nos obsesiona mucho, algo que no se ha hecho”.

Para el cierre de este caótico y a la vez inspirador 2020, Mau & Ricky llegan con este nuevo álbum que tal como el nombre lo dice, tiene el equilibrio perfecto para darle ‘Refresh’ a la música y la vida, equilibrio que seguro traen en la sangre y que los tendrá en el mundo de la música por muchos años.

