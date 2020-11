Recibe Cristian Castro terapias pulmonares para cantar mejor

CRISTIAN CASTRO, EN TERAPIAS PULMONARES

El maestro Carlos Macias, quien hace de la sensualidad poesía, escribió una obra de arte para Cristian Castro, con quien canta a dueto una canción incluida en el nuevo disco de Cristian. “Tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte, tengo ansias de besarte”, dice parte de la letra del maestro Macías, que conquistó los sentimientos de Cristian y quedó prendado del tema en cuanto lo escuchó.



“Y este encierro que se ríe en mi cara a carcajadas; hoy me debo de quedar quieto y mis alas se han cortado cuando quiero más volarlas", con estas palabras escritas por Macías, el hijo de Verónica Castro hace homenaje a su abuela doña Socorro, quien murió en el mes de abril y a quien el propio Cristian la ha nombrado como la mujer más importante de su vida. Actualmente Cristian se encuentra radicando en las playas de Malibú, en California, en donde toma clases de surf, terapias pulmonares y ejercita el estómago con el propósito de mejorar su canto, ya que el diafragma es parte esencial en la carrera de un intérprete como lo es él, quien considera que el fortalecer el estómago lo hará alcanzar aún más notas musicales a las que desea llegar, pues las letras y arreglos musicales diseñados para su nuevo disco le exigen un canto muy diferente al que nos tiene acostumbrados y con lo que anhela sorprender a su público.

Cristian nos ha comentado que como nunca ha estado manejando por las carreteras de Estados Unidos completamente solo e incluso ha viajado a San Francisco, que está a cinco horas de su casa en Malibú, para ejercitar la autocrítica pues le interesa aprovechar el tiempo que esta histórica pandemia nos da para mejorar como hijo, como padre, como cantante, como compañero de. trabajo y con cada persona que lo rodea. Al parecer Cristian está en el camino a la madurez, pues con tono de voz contundente, acepta que quiere casarse de nuevo pero para llegar a la vejez debidamente acompañado. Ojalá que haya experimentado en cabeza propia.

MIKE SALAZAR DARÁ SHOWS EN LÍNEA PARA EMPRESAS PRIVADAS

El Caballero de la Comedia, Mike Salazar, está feliz porque junto con su esposa Brenda ha tomado la decisión de actuar en la nueva modalidad de hacer shows por internet y ya ha agendado fechas para eventos privados para empresas, quienes lo están buscando para amenizar sus eventos de fin de año. Mike también me platicó que el haberse contagiado de corinavirus en el mes de marzo le ha dejado gran escuela, pues ha aprendido a valorar a la gente que en realidad lo quiere y valora como ser humano; pero aún sigue preocupado porque aunque prácticamente él y su familia están aislados en su casa en Santiago, Nuevo León, y él ya salió negativo a Covid-19 en prueba de laboratorio. Ahora reza porque su esposa, quien solo tiene un pulmón a consecuencia de un accidente en su infancia y que uno de sus dos hijos que padece asma, no se contagien pues son de alto riesgo, razón por la que no había estado aceptando fechas de trabajo, pues es una situación que le ha quitado el sueño. Hace un par de meses, el también licenciado en Ciencias de la Comunicación y su familia fueron discriminados por propios vecinos en la colonia donde su familia tienen una propiedad, pues literalmente le fueron a tocar la puerta para pedirle que se salieran y se fueran de la propiedad, porque supuestamente estaba poniendo en riesgo a los vecino, pues aunque ya dio negativo a coronavirus, lo ven como portador del virus. Mike les pidió que fueran razonables y que pensaran bien las cosas, porque él y su familia están completamente en encierro dentro de la casa y no salen en lo absoluto. Increíble, pero cierto y ver para creer lo que tuvo que pasar el comediante, que lo único que busca es resguardarse él y a los suyos; pero los vecinos necios le hacen la vida imposible. Como dicen en el norte: se la bañan.

ESPOSO SE SEBASTIÁN LIGARDE, CON NEUMONÍA

Sebastián Ligarde está preocupado por la salud de su esposo, quien el mes pasado se enfermó de neumonía, enfermedad que puso en riesgo su vida; y con la situación actual que vivimos por la pandemia del coronavirus, está nervioso y temeroso de que se contagie, porque aun cuando son obsesivos en los cuidados, están conscientes que el virus puede llegar a infectarlo; y solo pensar que su esposo se contagie lo ha puesto triste, pero alerta; así que han agudizado las medidas de seguridad para no poner en riesgo la salud de su pareja por más de 30 años. El también profesor de actuación actualmente está promocionando cursos de arte dramático que próximamente empezará a impartir por internet, lo que en la parte profesional lo tiene muy contento y es que ya extraña a sus alumnos y el poder tener contacto con la gente, aun cuando sea bajo la nueva modalidad de impartir sus talleres de actuación por internet. Cuídense y tengan una gran semana.

