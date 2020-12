A veces olvidamos enseñanzas tan sencillas y tan elementales, que se nos pueden escapar del panorama, pero que debemos recordar siempre. Por sobre cualquier cosa y en todo momento: el amor sana. Téngalo constantemente en la mente, y principalmente en el corazón. En cualquier formato, manera de comprenderlo, aprenderlo, desde cualquier fuente, el amor sana.

El amor supremo, el amor divino, el amor crístico, el amor por el que ha sido creado todo y este todo se mantiene unido. El amor es la única fuerza capaz de crear. El amor es infinito y eterno en todas sus dimensiones. El amor lava las heridas, el amor las sana, el amor es la fuente del perdón y de la compasión, de la gracia y de lo bello de la vida.

El amor abraza, cobija, el amor renueva la fe, el amor es capaz de sanar la enfermedad, las angustias, el dolor interno y externo. El amor es la llave que abre las puertas y la escalera que nos eleva a alcanzar los sueños más grandes. Desde la visión Melchizedek nuestra vibración de amor combinada con el amor de la Madre Tierra es lo que sana la oscuridad del alma y lo que nos cambiará de frecuencia para plasmar el ciclo de la Era Dorada de la que hablaron los Mayas.

Ahora que se acerca la celebración del nacimiento de Jesucristo, se hace alusión a su paso por la Tierra con mayor fuerza, pero en realidad debemos recordarlo y tenerlo presente a cada instante como el enorme Maestro iluminado que vino a encarnar el amor de formas que aún no acabamos de comprender, pero que vino a mostrarnos cómo a través de todas las virtudes del espíritu que vienen del amor, cualquier cosa es posible.

El amor en acción es lo que nos hace más crísticos, es decir, más cristalinos, para poder ser cada uno una posibilidad de la realización del amor a través de nuestros talentos, virtudes, y esencias. Con el amor es posible quemar nuestro karma o la consecuencia de lo que hemos hecho contrario al amor, al pensar en amor, sentir en amor, habar en amor, actuar en amor, ser amor.

Aunque no estemos entrenados para verlo o creerlo, todos somos uno y un mismo Ser, por eso el amor de Cristo lo llevó a abrazar al que menos amor merecía a los ojos humanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y de vuelta, no es sólo una de las lecciones más misericordiosas y compasivas del universo, sino la inteligencia suprema de saber que no hay división en la creación.

El amor es mucho más allá de lo que pensamos. Una vida que ha sido purificada por el fuego del amor cambia para siempre, a decir del Dr. Joseph Michael Levry, así que cada persona y todos somos capaces de encender la chispa del amor en todo lo que tocamos y ayudar a esta Tierra a dar la vuelta galáctica al sol de donde se magnetiza nuestro sistema solar, para así devolverle de manera consciente la vida material que nos ha concedido.

Dios es amor, el amor es Dios, Dios es bueno, y el amor como experiencia, como vivencia, como arte, como práctica espiritual, como conocimiento, como salud, como autoestima, como cercanía, como buena comunicación, como verdad, como belleza, como elegancia, como confianza, como armonía, como pulcritud, como paz, como inspiración, como servicio, como generosidad, como alegría, como gozo, como gracia, como sentido del humor, como sea y como usted lo quiera.

Por sobre todo, ante todo, encima de todo, y a pesar de todo, siempre de los siempres, por usted, por mí, por todos sus compañeros, elija y sume al Amor, porque cuando hay Amor Divino, jamás hay nada de qué arrepentirse.

