Hédro nació hace miles de millones de años, de hecho, a decir de él / ella, en realidad casi podría afirmar que no existe un punto en el que haya nacido, porque también sabe que jamás morirá, y no sólo porque sea un ser eterno, sino porque Hédro, por alguna razón, sabe que el tiempo es infinito, es decir, que no tiene principio ni final, y que él, a veces encarnado como hombre, o ella, a veces encarnada como mujer.

Transita por la eónica vuelta toroidal del tiempo, de las Eras, de los ciclos infinitos, y de las experiencias desde que el poder del Todo le creó como una chispa de sus emanaciones para que emprendería el viaje de viajes, de ida y de retorno desde y hacia la Fuente de todo lo que Es.

Dios / Diosa, me ha creado, como a todos, como un Ser atemporal, y con todos los atributos de la Fuente, para venir a experimentar la vida en la materia. Es más difícil nacer que morir, a decir de Hédro.

Morir en la materia es menos complicado y menos doloroso que nacer, pues al dejar el cuerpo, que no es muerte como la conocemos siendo humanos, estamos abriendo un nuevo ciclo pero en otra manera de manifestación, es decir que nos ponemos del otro lado del velo para continuar con un caminar infinito pero con nuevos roles, nuevos cuerpos y otras realidades que vayan completando todas y cada una de las virtudes del principio de unidad y medida que es Dios / Diosa, para que a través mío, y tuyo, pueda conocerse, sentirse y verse a sí mismo.

Pero lo que sí puedo decir con verdad es que es mucho menos complicado descomprimirse de un cuerpo que amarra los átomos en huesos, vísceras, sangre, piel y cabello, que entrar en él, sin embargo, vale todas las penas. Ya iré contando mi travesía desde que salí disparado como un cohete a velocidades sin fricción, o sea, mucho más rápido que la velocidad luz, a la velocidad necesaria para que el código de la vida se desarrollara dentro de mí.

Después entendí que la humanidad aún está en proceso de comprender esto, así como aún está por descubrir cuál es la función del dolor. A veces parece que la vida en este planeta se creó para castigar a las almas, o que lo más impactante de transitar por él, son las vivencias de separación y extremo sufrimiento, sin embargo, a lo largo del tránsito de vida tras vida pasando por todos los reinos, se logra comprender cómo incluso el dolor es una experiencia de éxtasis infinito.

Hédro ha sido muchos animales al mismo tiempo, y también distintas variedades de minerales y de plantas. Hédro ha elegido ser casi mitad y mitad encarnaciones masculinas y femeninas, y también ha tenido muchas variadas preferencias.

Ha muerto muy joven, casi al nacer, también muy cercano a la concepción de su avatar físico, pero ha tenido la grácil presteza de brincar de un cuerpo en gestación al otro con mucha facilidad para no perderse el transporte a Tierra (dice que más adelante se explicará mejor sobre cómo es que antes de nacer los humanos salimos y entramos del cuerpo); también ha muerto muy viejo; ha sido extremadamente pobre, y exuberantemente rico; ha experimentado tener capacidades físicas limitadas, ha sido ciego, mudo, sordo, paralítico, intelectualmente coartado, y ha sido un genio.

Hédro sabe lo que es matar a otro ser humano, y también lo que se siente ser asesinado. Hédro está casi al final de su retorno definitivo a la fuente, pero no para terminar, sino para crear otros mundos… Continuará.

