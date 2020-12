Y sigue la tradición del villancico con Pandora

En el ambiente ya huele a posadas, aunque esta pandemia no nos lo permita, pero ese olor de ponche, romeritos y todos los platillos tradicionales de esta época se perciben en el ambiente que ta,bien es inundado por la música tradicional navideña, como los villancicos; canciones que son tan clásicas y que ahora son interpretados por diversos artistas.

Yo soy fan de ellos en especial, cuando después de muchos años, pero muchos, unas amigas mías los grabaron y fue un trancazo, me refiero a Pandora, que con sus estupendas voces le dieron una calidez tan especial que todos los que los pudimos escuchar sus interpretacion de los villancicos nos hizo recordar nuestra infancia.

Obviamente todos al siguiente año empezaron a sacar sus versiones navideñas. Ahora en este 2020 no nos dejaron con las ganas de volver a escucharlas con una canción padrisima como la de “Melchor, Gaspar y Baltazar”.

Me encantó, me pareció otro acierto en su gran carrera y cuando platiqué con ellas les pregunté porque les gustaban este tipo de canciones Mayte me contestó: “Las tres adoramos la Navidad, es una temporada que nos encanta, desde niñas nos cantaban los villancicos nuestros papás, estamos familiarizadas con los villancicos y hacer un disco de Navidad era un sueño que teníamos desde hacía años hasta que se hizo realidad; la idea es esa, una cancioncita nueva para que la gente vaya teniendo en su playlist, con nuevas canciones navideñas y vayan completando muchos, muchos villancicos”.

Con esta explicación, ahora entiendo todo el amor por la época. Así que ya saben que podemos escucharlas a todo volumen y hacer de esta temporada más especial con este toque de Pandora.

