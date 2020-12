Una cautelosa leona dormida reacciona por la agresión a su hijo

TOÑO MAURI AÚN NO LA LIBRA

Aunque la operación de doble trasplante de pulmón a que fue sometido el actor y empresario Toño Mauri fue un éxito, el daño causado a su organismo por el Covid-19 fue tan severo que su familia no canta victoria. Su hijo informó que Toño está respondiendo bien a la cirugía, pero pide al público que no dejen de orar por él. Quienes lo conocemos, sabemos que Toño es una finísima persona, todo un caballero y que merece salir delante de esta crisis de salud.



DECRETO REAL CRECE EN MEDIO DE LA CRISIS

Originarios de Mazatlán, Sinaloa, Irving Omar (primera voz y guitarra), Brayan Núñez (segunda voz y bajo eléctrico) y Christopher Soberanes (requinto), iniciaron oficialmente en enero del 2020 su proyecto musical llamado Decreto Real, y con el género regional urbano han llegado a un público cada vez más grande. Apoyados por Ochoa Records, en su primer álbum, titulado Subiendo de nivel, han fusionado dos géneros y logran conectar con la gente gracias a que comparten vivencias propias e historias muy del pueblo. De ese primer álbum, nueve temas son de la autoría de Irving Omar. Y este mes, para cerrar un año de logros en medio de la pandemia, lanzaron el corrido “Betito Armas”, que habla de la vida en las calles de San Diego, California. El tema ya está en plataformas digitales. No dejen de oírlo.



LA LEONA DORMIDA DESPERTÓ… A MEDIAS

Luego de la agresión física que denunció en redes sociales César, el hijo menor de Lupita D’Alessio, ésta reaccionó muy tarde, para el carácter explosivo que la caracteriza. Pero las cosas toman sentido si consideramos que los presuntos agresores de César son el político Arturo Montiel y su hijo del mismo nombre. El poder que envuelve al exgobernador mexiquense no es cualquier cosa, por eso La Leona Dormida dijo en un breve mensaje, que estaba afectada, pero que estará al lado de su hijo para darle apoyo durante el proceso judicial que, se supone, ya debe estar en marcha.

Lo cierto es que César D’Alessio apareció con el rostro ensangrentado y acusó a los Montiel de haberlo golpeado dentro de su casa, luego de una presentación que tuvo ahí. Aún hay muchos detalles oscuros sobre los incidentes, y la justicia se pondrá a prueba. A ver si es cierto que son otros tiempos y que ya no hay impunidad.

DON CHAYO, EL CARDENAL MAYOR, FIEL A LAS TRADICIONES

Desde que era niño, Don Chayo El Cardenal Mayor aprendió de su familia a honrar la Navidad. Ya grande y siendo famoso siguió con esa tradición y desde hace 30 años no falla con el encendido del árbol de Navidad y el arreglo un pesebre enorme para el Nacimiento del Niño Jesús. Este año ha estado muy complicado para los artistas, pero Don Chayo El Cardenal Mayor y su Fortaleza Norteña decidieron agradecer las bendiciones de Dios y despedir el año honrando esta tradición y compartir en sus redes sociales las fotos del pino y el espectacular nacimiento, deseándole lo mejor a sus miles de seguidores.

LOS PLEBES DEL RANCHO SE PONEN EN MODO NAVIDEÑO

Con el tema “Se acerca navidad”, de la autoría de Johnny Cortés (primera voz y requinto), Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho se ponen a tono con la temporada. La letra es una vivencia personal de Johnny, después de haber escuchado “Navidad sin ti” en voz de Marco Antonio Solís y recordar a un ex amor.

El lanzamiento del tema, lleno de nostalgia y ambiente navideño, se hizo con un videoclip que fue grabado en Culiacán, Sinaloa, bajo la producción de Abelardo Báez y Z Producciones, y refleja el cariño por las personas que ya no están con nosotros en estas fechas tan especiales.

Los Plebes del Rancho lanzaron este año el disco En Vivo con Banda Sinaloense La Tuyia de Culiacán, Sinaloa Vol. 2, y preparan nuevo disco para el 2021, con temas inéditos, en donde anuncian colaboraciones al lado de grandes intérpretes del género regional mexicano.

EL SORPRENDENTE ABRAHAM VÁZQUEZ

El prolífico cantautor Abraham Vázquez no para de sorprender a su público con sus estrenos musicales. Esta semana presentó en todas las plataformas digitales el tema “Mis rolitas nuevas”. Se trata de una canción del propio Abraham, con el sello Ochoa Records. Échenle ojo al video en YouTube. La canción está buena y los escenarios son bellísimos, pues se grabaron en las playas de Rosarito, en Baja California. Si no lo conocen, métanse a su página y se sorprenderán con la diversidad de sus canciones, todas muy pegajosas.

Tengan ustedes una feliz Navidad y Año Nuevo y quédense en casa, con todos los protocolos de seguridad, para que sigamos armándola en el 2021.

