En rojo: ¡Seamos corresponsables!

Hoy lo más importante es la salud y la vida; todos conocemos a alguien que ha enfermado por Covid-19, o lamentablemente hemos escuchado de alguna persona que ha fallecido; los casos son cada día más recurrentes.

Vivimos una situación muy riesgosa que ha tomado la vida de muchas personas en el planeta; sólo en México el virus ha tocado a un millón 300 mil familias, y más de 116 mil personas han fallecido. El desborde en los contagios ya ha superado el pico más alto de mayo.

Desde hace varias semanas el gobierno ha informado que está creciendo el número de hospitalizaciones; por eso, como medida extraordinaria y para frenar el aumento acelerado de los contagios por Covid-19, la capital del país y su área metropolitana han vuelto al semáforo rojo hasta el 10 de enero próximo. Esto significa suspender todas las actividades económicas no esenciales.

Los sectores que continuarán en movimiento son la construcción, la industria del alimento, transporte, telecomunicaciones, energía, servicios funerarios, fabricación y venta de medicamentos, talleres de reparaciones y refacciones, servicios tributarios, así como determinadas áreas del gobierno.

El regreso a este nivel de alerta epidemiológica ha llevado al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum a comentar que el incremento en la capacidad hospitalaria ya se encuentra en curso, pero éste será siempre insuficiente sin medidas preventivas por parte de nosotros los ciudadanos. El cuidado de la salud es responsabilidad de todos, este ha sido el llamado de las autoridades desde hace 15 días.

Es decir; el gobierno está realizando su trabajo, y todos debemos hacer lo que nos corresponde, pues el repunte de personas contagiadas y hospitalizadas es alarmante. La saturación en los hospitales ya llega al 75 por ciento en la zona metropolitana y sube al 78 por ciento en el caso de las Ciudad de México.

Es entendible que los ciudadanos nos encontremos agotados metal y emocionalmente tras los largos meses de la pandemia, pero hagamos un esfuerzo adicional pues ninguna consideración puede estar por encima de la salud y la vida. La jefa de gobierno lo ha llamado “un esfuerzo extraordinario”.

El gobierno de la ciudad decidió incrementar el número de pruebas con quioscos para la salud, visitar casa por casa a todos los habitantes de la ciudad para informar de las medidas preventivas, y lo más importante ha sido el aumento en la capacidad hospitalaria para que nadie quede sin atención.

El gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, así como fundaciones privadas, todos están trabajando sin descanso y de manera coordinada para ampliar la capacidad hospitalaria en la ciudad.

Esto ha permitido pasar de cerca de 3 mil a 5 mil camas entre marzo y junio para la atención del Covid, “y actualmente seguimos creciendo para lograr en las próximas semanas cerca de 7 mil camas con atención médica, y medicamentos, incluyendo terapia intensiva. También hemos recibido el apoyo del personal médico de otras estados de la república e incluso de otros países”, ha comentado la Doctora Sheinbaum.

Sin embargo, también ha explicado que aún con la ampliación en la capacidad hospitalaria, "requerimos disminuir el número de contagios para tener un menor número de personas que enferman gravemente y requieran una cama de hospital".

Por esa razón desde hace dos semanas se hizo un llamado a la población que se llamó “Emergencia por Covid”, para invitar a la ciudadanía a quedarnos nuevamente en casa y no hacer fiestas; la gran mayoría acató la medida, sin embargo, no fue suficiente para bajar la curva de contagios.

Por otra parte, se está trabajando con la Secretaría de Finanzas para determinar qué apoyos se dará a la ciudadanía, a fin de combatir las repercusiones económicas generadas por la pandemia y el regreso al semáforo rojo.

Los esfuerzos de las autoridades del gobierno han sido extraordinarios, en días recientes la jefa de Gobierno inauguró el Hospital General de Tláhuac de ISSSTE que hoy lunes iniciará operaciones con 120 camas Covid; en el evento el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recomendó a la población atender las medidas sanitarias para contener los contagios de Covid-19.

El trabajo del personal médico ha sido también extraordinario, la mejor manera de apoyarlos es evitar las aglomeraciones; a ellos, al personal de salud civil, militar, naval le debemos la vida en estos momentos; por ellos y por ellas debemos ser responsables.

No olvidemos las 5 reglas vitales ante el Covid-19.

No salir de casa si no es necesario; si sales, sana distancia y cubrebocas; de preferencia una sola persona para hacer las compras; no fiestas, no posadas, no reuniones familiares, si eres positivo o has estado en contacto con un positivo por Covid-19 aíslate y manda la palabra Covid-19 al 51515 o llama a Locatel (56581111).

El apoyo de cada uno de los mexicanos es fundamental para poder alcanzar la nueva normalidad del siglo XXI pospandemia.

¡Fuerza y corresponsabilidad!

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro