¡Qué buena vida! Esta Navidad y Año Nuevo, Netflix es la opción

Sin duda este 2021 será un gran año para las series. Y para muestra un botón, ya que se estrenará el primero de enero la segunda entrega de “Monarca” en la que participarán Irene Azuela, Rosa María Bianchi, Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides.

Sumándose a este gran elenco Fernanda Castillo y Alejado de la Madrid. Quienes harán que la familia Carranza saque a flote todos los secretos guardados. Lo interesante es que a todos nos dio de qué hablar en la primera entrega, ya sea por la lucha del poder, una sexualidad muy abierta y las intrigas. Sin embargo, lo más importante es el manejo tan inteligente de la trama que va hilando esta historia a la perfección.

Platicando con Irene Azuela, quien es la encargada de dar vida a Ana María, me comentó que sin duda es una gran historia y que le encanta estar rodeada de un gran equipo encabezado por Salma Hayek a quien le ha aprendido de todo.

“Doña Salma es una mujer entrañable, es una mujer súper admirable, estar con ella es como estar tomando una lección de muchas cosas, de cómo moverse en este trabajo, de cómo moverse en la vida, de cómo es importante manifestar lo que uno piensa, lo que uno desea, lo que uno quiere. Y ella siempre ha estado muy de cerca en todos los procesos y ella siempre ha defendido como la parte de Ana María, en la parte en la que no importa las barreras a las que se enfrente, ella tiene que seguir y seguir, sin duda ella es un ejemplo para mi poder interpretar a Ana María”.

Ahí fue que entendí por qué la veracruzana ha triunfado en la industria. Ahora si están ansiosos de ver algo ya, les comento que el 25 de diciembre, ó sea pasado mañana, Netflix se anota otro 10 con el estreno de la última entrega de la saga “El testamento de la abuela”.

Si ustedes vieron “El cumpleaños de la abuela” y “La boda de la abuela”, les aseguro que reirán con esta nueva entrega, estelarizada por doña Susana Alexander. No les contaré de que viene, porque no la he visto tampoco, pero se me antoja mucho estar viéndola con la familia y comiendo recalentado. ¿No se les antoja ese plan?

