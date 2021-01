Ignacio López Tarso, una leyenda viviente

Cuando hablamos de teatro no podemos omitir el nombre de uno de los mejores actores que este país ha dado y ha visto, nos referimos a don Ignacio López Tarso. Él ha sido uno de los referentes vivo del llamado cine de oro de nuestro país, quien trabajó con las mujeres más guapas de esta industria como María Félix, Ana Luisa Peluffo, Katy Jurado, Christiane Martel, Rita Macedo, Silvia Pinal, sólo por mencionar algunas.

Así como con los mejores directores como Carlos Enrique Toboada, Juan Ibañez, Roberto Gavaldon, Luis Buñuel, Miguel Zacarías, y así podría seguir la lista tan extensa en su haber. Participó en más de 50 películas, más de 20 puestas en escena y otro tanto en el mundo de las telenovelas.

Hace unos días platiqué con el histrión para saber cómo la pasará en su cumpleaños número 96. Pero durante la charla comentó que esta situación que estamos viviendo por el COVID-19 lo tiene inmovilizado ya que siempre ha sido una persona muy activa en su carrera.

“Ya es mucho apretar, ya ha sido excesivo, ya tengo año y medio de no estar en el escenario y eso me tiene en un estado de nervios terrible y de desesperanza, de fastidio. Nunca en mi carrera había yo estado tanto tiempo sin subir a escenario. El escenario es vital para mí y hoy ha sido terrible para mí, porque tampoco hay televisión, tampoco hay cine, de modo que estoy sin hacer absolutamente nada, hace año y medio”.

Otro tema que tocamos fue de que quiere que la vida le permita llegar a los 100 años, que está le preste cuatro años más para llegar a esa meta como lo ha venido haciendo, sano, lúcido, fuerte y con una memoria impresionante, ah porque vaya que se acuerda de todo. Hubo un momento que le pregunté que cómo quería que se le recordara y me contestó sacándome una carcajada.

“No me importa cómo, me importa que me recuerden como les dé la gana pero que me recuerden es lo importante no”.

Ahí fue donde me pregunté que si llegará a esa edad quisiera tener ese brío, esas ganas de seguir trabajando como Don Ignacio. Desde aquí le mando un abrazo y un feliz cumpleaños, sin duda el mejor actor que tiene nuestro país

