PolíticaConfidencial Contratos de vacunas generan dudas de transparencia

• Precisiones presidenciales. Hace dos días el presidente López Obrador dijo que como en su gobierno todo es transparencia, no tenía reparos en divulgar los contratos de las vacunas. Este martes se le olvidó el tema, pero al recordárselo, tuvo que ser el canciller Marcelo Ebrard quien aclarara que hay cláusulas que impiden su divulgación… para discrepancias como esa sirve el INAI y, claro, para muchas cosas más.

• Del “cállate chachalaca” al “me censuran”. Cuando el entonces presidente Vicente Fox no le paraban la boca en las elecciones presidenciales de 2006, el candidato Andrés Manuel López Obrador le asestó el “cállate chachalaca”. Hoy el mandatario alega que las conferencias de Palacio Nacional no pueden suspenderse en periodo de campañas, como plantea el INE, y amagó con impugnar. Antes se valía callar al presidente, hoy es censura. El pleito seguirá, aunque no estaría de más que en Palacio echaran un ojo a la Constitución.

• Donald Trump agradece a AMLO en medio de la peor vergüenza. Resulta que el aún presidente estadounidense agradeció a López Obrador que “tenemos 27 mil soldados mexicanos cuidando nuestra frontera” para frenar a los migrantes. Eso es amor y no pedazos.

Y en Jalisco

• Congreso Jalisco. En el Congreso del estado parece que aplicaron un botonazo adelantado, pero el asunto es que los diputados apenas se supone que regresaban este lunes a trabajar luego de más de tres semanas de vacaciones y pues ni a una decena de ellos se les ha visto por los pasillos del palacio legislativo. O son visionarios de la gravedad de la pandemia que se venía o viven en prolongado trabajo a distancia. Por lo pronto hoy sesionarán de manera virtual, por lo que no tienen que preocuparse por volver a sus oficinas. ¡No te acabes Congreso!

• Chapulines Jalisco. Hay que poner lupa en la decena de candidatos y candidatas que ya están trabajando en sus distritos, en sus estrategias, y con sus partidos para brincar, perdón para posicionarse en un puesto de elección popular en la lección que viene. Muchos son los que ya no se están reportando, y los que a su manera están buscando un espacio en la nómina que viene, sin todavía haber dejado lo que tienen. Tenemos claro que la legislatura terminó en enero… cómo el Congreso ahora está becando diputados.

