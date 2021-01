¿Benditas redes sociales?

Las redes sociales se han convertido en una plataforma política necesaria, en una forma de comunicación, pero también en una fuente de verdades a medias, “fake news", polarización y fanatismo.

Recientemente hubo una discusión en Twitter sobre las razones que deberían de dar para bloquear o no alguna cuenta. Aquí hay que señalar varias cosas, pues por un lado buscamos que las redes sociales sean la plataforma del debate político, pero no lo son ni deberían serlo. Las redes sociales son una herramienta que se utiliza como plataforma para querer comunicar algo.

El problema es que muchos usuarios pretenden que sea un espacio sin reglas en el que se puede decir y hacer lo que plazca. Vale la pena recordar que todas las redes son de carácter privado y que cada uno de nosotros damos el consentimiento de inicio para que, según sus reglas, podamos acceder a ellas.

No debemos confundirnos, aquí no es la libertad de expresión lo que se debe debatir, sino el hecho de que de manera constante se rompan las reglas de las redes sociales. El revuelo que se dio por la suspensión de las cuentas del ex presidente Donald Trump abrió la discusión que no tendría que ser. Twitter en este caso es libre de bloquear cuentas si consideran que se están incumpliendo ciertas reglas y si no gusta pues no debieron entrar en primer momento.

El escaso debate político y la polarización nos han hecho creer que el lugar adecuado para el pleito (no intercambio de ideas) son las redes sociales. No es un fenómeno exclusivo de nuestro país, desde luego. Sin embargo, debemos convocar a la clase política a buscar nuevas formas de debatir y comunicar en vez de que se quejen de que una empresa privada con sus reglas los limite, según ellos.

Legislar las redes sociales sí, pero no para la conveniencia del grupillo en el poder, sino para el beneficio de los usuarios. Su poder en innegable, pero nadie está ahí de manera obligatoria, no somos ingenuos y sabemos que todos quieren ganar en ese espacio, en el que hoy las reglas pueden o no gustar, pero ahí están. Las que llamaron benditas redes sociales parece que ya no son para aquellos que piensan que su verdad es la única, eso suena más a dictadura que democracia.

