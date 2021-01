Democracia sin Fronteras: Transparencia y Elecciones con Pandemia

El 11 de marzo del 2020 a casi un año, la Organización Mundial de la Salud, declaró al Covid-19 como una pandemia mundial que estaría afectando a todos los países de distintas formas, en ese mismo momento emitió las sugerencias para que los gobiernos tomaran las medidas correspondientes para detener los contagios y evitar el mayor número de muertes posible.

Días después en México el Consejo de Salubridad General, que es la máxima instancia constitucional en materia de salud, que por cierto ha estado desaparecido, declaró emergencia sanitaria y ordenó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, conminó así mismo a los gobiernos estatales a coordinarse con el Consejo para tener una estrategia para enfrentar la pandemia.

Atendiendo a estos acontecimientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se decidió el 1 de abril del año pasado posponer la jornada electoral prevista para el 7 de junio ya que no se sabía que tanto se podrían provocar contagios con el desarrollo normal del proceso electoral y si sería prudente continuar con su realización en medio de un clima de miedo e incertidumbre por la pandemia, lo mismo sucedió en otros países de la región como Bolivia, ya que hasta ese momento poco se sabía realmente del nuevo Coronavirus.

Ahora nos encontramos a poco más de 4 meses de que se lleven a cabo las elecciones del 6 de junio, las llamadas más grandes de la historia; estamos en uno de los picos más altos de la pandemia, sin vacunas, en pleno contagio de rebaño, con mas de 150,000 muertos por Covid y afectando en estos momentos más a pueblos y comunidades de muy bajos recursos en todo el país, con el mismo miedo o más del que teníamos hace un año; ante esta situación han estado surgiendo voces en distintas regiones como en Chihuahua y Oaxaca que señalan que las elecciones deben de posponerse también en este año, supuestamente para evitar contagios.

La OEA justo en julio del año pasado a través del Secretario para la Democracia ,emitió la guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia y en ésta, aborda las recomendaciones más importantes como, las medidas sanitarias necesarias; (cubrebocas, distanciamiento, higiene); dialogo con todos los actores sociales para explicar estas medidas; candidatos, partidos, medios de comunicación; transparencia en todo momento; uso de la tecnología y principalmente una comunicación clara y certera a los ciudadanos. Representa un plan que ha permitido que la democracia en América no esté en cuarentena.

En estos momentos muchos mexicanos se preguntan por que no se activó la posibilidad de votar a distancia como se hizo en Estados Unidos, por correo o por vía electrónica, y para esto debe de haber una explicación legal; muchos se preguntan por que no se piensa en horarios de votación por numero de elector u orden alfabético, para evitar largas filas, otros si se van a prohibir los mítines de campaña, etc. las autoridades deben de informar y atender estos aspectos, pronto.

El posponer las elecciones no se ha visto como algo necesario hasta ahora, pero se debe de explicar en todo caso si esto sería o no posible, ya que las condiciones que se tenían el 1 de abril del año pasado son muy similares a las que tenemos ahora, la diferencia es que ahora ya se tiene la experiencia de haber realizado con éxito las elecciones en Coahuila e Hidalgo.

Preocupa el que se use el tema de la fecha de la elección como un tema político a conveniencia de los partidos o de los gobiernos; preocupa el contexto de crisis sanitaria y económica en que se van a llevar a cabo las campañas y las votaciones y los posibles brotes de violencia; preocupa el clima de enojo y desesperación de la ciudadanía que puede llevar a manifestaciones en contra de las elecciones. En fin, lo que se ve claro es que la ruta hasta el 6 de junio está llena de complicaciones, de desafíos y de retos. Será la mayor prueba para las autoridades electorales.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro